Piden renuncia del ministro de Salud de Corrientes por llevar vacunas sin protocolo

Sigue el escándalo en la provincia después de que el ministro de salud haya transportado 900 dosis sin los protocolos adecuados.

10 de marzo

Todo salió a la luz este lunes, cuando Ricardo Cardozo, ministro de Salud de Corrientes chocó con su camioneta particular, y se comprobó que llevaba con el 900 vacunas contra el coronavirus.

El mismo publicó en redes sociales que se encontraba bien de salud, luego de ser internado por sufrir una descompensación que luego informaron fue un infarto. Pero nada dijo el ministro con respecto a las dosis que trasladaba de manera irregular.

Pero aun nadie explica porque el ministro decidió llevar el mismo las dosis destinadas a Goya, cuando hay una empresa encargada de la logística. Recordemos el accidente vial fue en la avenida Maipú, esquina con la calle Guayquiraró de la capital.

El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés salió a dar explicaciones recién el martes a la mañana, trató de minimizar el tema y aseguró que no puede "echar a un ministro por sufrir un infarto" como si el problema fuera su problema de salud y no que no se respetaron los protocolos correspondientes y no se sabe a ciencia cierta el destino final de esas vacunas, mientras hay miles de personas a la espera de la dosis.

El cinismo de la oposición del PJ

Ricardo Cardozo, responde a Gustavo Adolfo Valdés, gobernador radical de Juntos por el Cambio, quizás por eso la oposición del PJ, la misma que no dijo nada por el vacunatorio vip, demandará frente a la Justicia para que investigue el hecho y sus consecuencias.

Legisladores del Frente de Todos emitieron un comunicado donde denuncian que "Quedó al descubierto el manejo irregular de los recursos federales, hiperescasos e hipercríticos como son las vacunas contra la covid-19, que el Gobierno Nacional envía a Corrientes para luchar contra la pandemia" y exigen que el gobierno explique porqué "un funcionario con cajas de vacunas contra el covid-19 en un vehículo particular".

Lo cierto es que mientras el gobierno de la provincia intenta ocultar la desidia y su responsabilidad en el caso la oposición nada dice de la falta de controles por parte del Gobierno Nacional, ni del escándalo que protagonizaron semanas atrás por el que debió renunciar Ginés González García ex ministro de Salud de la nación.

Gobierne Juntos por el Cambio o el Frente de Todos hay irregularidades constantes en la distribución de las vacunas contra el covid-19, expresión de los privilegios con los que cuenta una casta política, mientras millones no tienen acceso a la inmunización porque no se liberan las patentes, porque sigue estando por encima la ganancia de los grandes laboratorios. (LID)