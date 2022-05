Precios.Inflación: el Gobierno ya reconoce que en abril "no viene bien"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que los precios seguirán subiendo a un ritmo acelerado y que el número de abril no será mucho más bajo que el 6,7 % de marzo.

2 de mayo

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reconoció que "la inflación de abril no viene bien". El funcionario abrió el paraguas, dando a entender que el número de este mes será similar al 6,7 % de marzo. Sigue la escalda que afecta al bolsillo de millones de trabajadores.

El actual es “un momento complejo, pero muchísimo mejor del que vivíamos en plena pandemia o durante 2018 y 2019″, dijo insólitamente Kulfas, como si hubiera algo por festejar. El funcionario dijo que los resultados de la economía son “indiscutiblemente positivos".

"Estamos en el nivel de desempleo de los últimos 6 años, está bajando la pobreza, se está reactivando la producción”, planteó. Sin embargo la pobreza ya alcanza a 17 millones de personas y aunque baje momentáneamente uno o dos puntos, como pasó en el último semestre, se instaló como un problema estructural del país que cada vez se profundiza más. De hecho en los últimos meses se empezó a hablar de una nueva categoría de trabajadores ocupados pobres. Ya no alcanza en Argentina con tener trabajo estable para cubrir las necesidades básicas y elementales.

Pero el ministro dijo, sin ponerse colorado, que esos trabajadores pobres "son una minoría, tienen ingresos individuales o familiares que les permiten comprar una Canasta Básica o más”.

Kulfas reivindicó el aumento en la producción automotriz y el crecimiento económico. Pero no dice nada sobre quién se queda con ese "repunte", porque la desigualdad crece y quienes siguen ganando son los grandes empresarios.

El ministro asegura que el hecho de que los precios sigan subiendo a este ritmo, "genera en muchos sectores ansiedades e incomodidades y un poco de frustración por la reaparición de una inflación tan fuerte". Y dice que, frente a eso, desde el Gobierno, "reaccionamos con la reapertura de paritarias y con los bonos para los sectores informales". Sin embargo, los bonos anunciados de $18.000 en cuotas no pueden ser una solución para nadie.

Por último, planteó que no hay que volver al modelo de país del macrismo, de la especulación financiera y el endeudamiento. Pero el modelo que propone Kulfas no pone en discusión las bases estructurales de la miseria en el país. La pérdida del salario real en las últimas décadas, la inflación que se come los salarios, la dependencia económica respecto del imperialismo estadounidense -que se está profundizando en este momento con el nuevo acuerdo con el FMI y las revisiones trimestrales, son problemas que no van a cambiar bajo el gobierno de Juntos por el Cambio ni bajo un gobierno peronista.

No se puede alterar esta realidad si no es cuestionando la ganancia capitalista. Si bien Macri fue un empleado directo de los grandes empresarios, el peronismo habla de progresismo y de transformaciones pero no tiene ninguna intención de poner en duda esas ganancias. Por eso solo un Gobierno de los trabajadores podrá llevar adelante las medidas necesarias para una salida favorable para las grandes mayorías y no para los bolsillos de unos pocos.