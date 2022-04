Precios impagables.Sin medidas para combatirla: Guzmán informó que la inflación en marzo superará el 6 %

Así lo afirmó el ministro de Economía al ser entrevistado por Gustavo Sylvestre. Este miércoles el Indec dará el número oficial, pero no hay duda que el alza de costo vida se acelera cada vez más, siendo un duro golpe para el bolsillo de los sectores de menores ingresos. Los analistas relevados por el Banco Central habían estimado, en promedio, una suba de casi el 60% para este año, ubicándola por encima las paritarias pactadas hasta ahora.

12 de abril

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) había estimado una inflación 4,2 puntos porcentuales más alta que hace un mes para el 2022, al ubicarla en el 59,2 %, un número no visto desde 1991 cuando el país salía de la hiperinflación. Con ese pronóstico sobre la mesa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que la inflación de marzo va a superar el 6 %, adelantando el dato oficial del Indec que se dará a conocer el próximo miércoles. Como si el alza de los precios no estuviese generando graves consecuencias en la vida de millones de familias, Guzmán se mostró optimista sobre el presente de la economía y volvió a realizar promesas que el Gobierno lleva más de dos años sin cumplir.

En relación a las causas de la inflación el ministro expresó que: "Hablábamos con Alberto y me manifestaba que es natural que haya dudas porque se generaron tensiones porque no todo el mundo apoyó. Nosotros gestionaremos con gente que esté alineada con el programa definido”. Haciendo responsable a las internas dentro del Frente de Todos por el fracaso del Gobierno en frenar la suba de los precios. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, había apuntado contra Guzmán al declarar que la situación “se va poner fea” y reiterar que no puede hacer milagros.

La realidad es que tanto desde el sector que responde al Presidente, como el que sigue a Cristina Kirchner (entre los que se encontraría Feletti) no proponen ninguna medida de fondo que permita enfrentar el problema estructural que existe en el país. Hay un motivo clave para esto, garantizar las ganancias de los grandes empresarios.

En la entrevista con Minuto Uno en C5N, Guzmán sostuvo que la Argentina tiene "una fuerte recuperación" y que “el crecimiento superó todos los pronósticos”. Pero no hizo referencia alguna a que más de 17 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, sólo volvió a prometer que la paritarias permitirán recuperar el poder de compra de los trabajadores, lo cual no ha ocurrido en los últimos dos años. Además las negociaciones colectivas de los sindicatos con las patronales sólo modifican los ingresos de un sector de los trabajadores, los informales y los que dependen de programas del Estado como el Potenciar Trabajo, quedarán por fuera de los aumentos acordados.

Sobre la revisión por parte de funcionarios del Fondo Monetario Internacional del acuerdo de Facilidades Extendidas que se realizará en mayo, Guzmán consideró que: "Estamos encaminados a cumplir la revisión", y agregó: "Hay distintas partes. Primero los criterios de desempeño macroeconómicos. Los datos fiscales del primer trimestre no están cerrados pero nuestra expectativa es que vienen alineados con lo planeado. La emisión se redujo significativamente y hubo acumulación de reservas. Estamos avanzando en los distintos elementos en la parte estructural del programa".

Estos resultados son el fruto del fuerte recorte del gasto público que el ministro viene llevando adelante. La alta inflación favorece la caída de lo destinado por el Estado en jubilaciones, salarios y ayudas sociales. La criminalización a los que se manifiestan pidiendo trabajo, un aumento para los programas de asistencia y la ampliación de los mismos, es la respuesta elegida por el Gobierno para sostener el ajuste.

Es imposible que un acuerdo por la vía de negociaciones paritarias cordiales con las asociaciones empresarias permitan lograr recuperar lo perdido en cuatro años consecutivos de caída de los salarios. Para evitar que la inflación siga haciendo estragos en las condiciones de vida la grandes mayorías es necesario luchar por un aumento emergencia del 20 %, que ningún salario esté por debajo de la canasta familiar y que se actualicen mes a mes según la suba de los precios.