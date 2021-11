Preocupa la falta de jueces federales para avanzar en causas de lesa humanidad

Organizaciones de Derechos Humanos se reunieron este fin de semana en Tucumán, en una jornada que significó el reencuentro cara a cara de los militantes del NOA luego de dos años sin reunirse. “Sirvió para retomar la agenda que tenemos para impulsar los juicios por crímenes de lesa humanidad”, contó la dirigente Marta Rondoletto.

1ro de noviembre

Delegaciones de La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán mantuvieron un encuentro este fin de semana para debatir una agenda consensuada previamente, que también incluía las realidades de Salta y Jujuy.

Entre los puntos considerados, además de la problemática de memoria, verdad y justicia en clave de juicios de lesa humanidad, se analizó la cuestión de la violencia política como el caso de los presos en Jujuy con Milagro Salas a la cabeza, la realidad de violencia institucional en algunas provincias – los casos de gatillo fácil—, leyes reparatorias, como así también la situación de los espacios y sitios de memoria en las respectivas provincias.

El día viernes se debatió sobre la situación y vulneración de derechos en cada provincia. Familiares Víctimas de Gatillo Fácil relataron los casos y explicaron como la justicia ejerce violencia institucional contra las familias. Al respecto se intercambiaron opiniones sobre la política de derechos humanos para enfrentar estas problemáticas, apuntando a que principalmente se debe acompañar y defender a las familias que atraviesan por estas vulneraciones, rescatando el protagonismo de sus luchas y las propuestas y exigencias antes las autoridades.

En ese contexto, se señaló que la formación que reciben las fuerzas de Seguridad de las provincias, su accionar y cómo emerge el patrón de control poblacional, son los mismos estándares de la represión de los gobiernos cívico-militares. Al respecto se enfatizó que esa realidad institucional debe ser transformada, y se señaló al respecto, que debe reforzarse las políticas de educación en defensa y respeto de los derechos humanos, tanto en las fuerzas de Seguridad como en la de las Fuerzas Armadas.

En relación a la problemática de delitos de lesa humanidad, se expuso el panorama en cada provincia, avances de aquellas causas aún pendientes de llegar a juicio, la prosecución de investigaciones sobre denuncias, y se hizo evidente, la preocupación en todas las provincias ante la situación de los acusados de crímenes de Lesa Humanidad, que cumplen prisión domiciliaria.

Por otro lado, se evidenció la inquietud de las organizaciones participantes en el Encuentro, acerca de las causas de lesa humanidad aun pendientes, debido a la falta de designaciones en cargos judiciales vacantes en la justicia federal de la región NOA.

Asimismo se consideró la situación de los señalamientos y sitios de Memoria, como así también de los Espacios de Memoria del NOA, y en este contexto hubo un especial repudio a la acción del gobierno jujeño que demolió un ex centro clandestino, conocido como el "Comando Radioeléctrico" ubicado en la capital de Jujuy.

También se recibió a Laura Sánchez, militante feminista del Frente de Todos, que en nombre de la familia de Paola Tacacho denunció e informó a los miembros de las organizaciones de derechos humanos del NOA, el proceder de la justicia tucumana sobre el caso de la docente asesinada por un alumno, caso que por la falta de acción pertinente derivo en un juicio político contra el Juez penal Francisco Pisa, juicio que en estos días deberá tener resolución en la Legislatura Tucumana.

Finalmente se consensuó la elaboración de un documento con propuestas que serán presentadas en el Congreso Federal de Derechos Humanos en noviembre de este año.

Participaron del Encuentro de DDHH del NOA:

Asociación Ex Presos Políticos de La Rioja - La Casa de la Memoria de Catamarca y APDH de Catamarca - Asociación por Memoria, Verdad y Justicia de Familiares de Desaparecidos y ex Presos Políticos de Santiago del Estero y por Tucumán, H.I.J.O.S. - Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio - FADETUC - Familiares de Desaparecidos de Tucumán - Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Tucumán - APDH - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - ANDHES- Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales - Fundación Memorias e Identidades del Tucumán - Comisión de Derechos Humanos de Tafí Viejo – Tucumán - Secretaría de DDHH de CTA Tucumán - Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores - Asociación por los DDHH del Sur - Comisión de la Memoria de Río Seco - Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán - Agrupación de Ex Presos Políticos - Familiares Víctimas de Gatillo Fácil y Violencia Institucional de Tucumán. (Primera Fuente)