Presupuesto nacional.Cavallo elogió el ajuste de Guzmán

El economista neoliberal más repudiado del país sostuvo que hay “un atraso importante de las prestaciones de la seguridad social”, las jubilaciones y los salarios de los empleados públicos. Aunque desde el Frente de Todos lo nieguen, si lo reconoce Cavallo, es ajuste.

3 de junio

Corría el año 2001 y el país se encontraba en una de las crisis económicas más grandes de su historia, para agradar al FMI De la Rúa decidió nombrar como ministro de Economía a Domingo Cavallo y a los pocos meses de haber llegado a su puesto, el ex funcionario de Menem, aplicó uno de los ajustes a los jubilados y empleados públicos más drásticos de la historia argentina. Ese economista, que debió renunciar junto a De la Rúa debido a las movilizaciones masivas, afirmó que Martín Guzmán "puede exhibir los resultados de los cuatro primeros meses como un ajuste fiscal muy superior al presupuestado".

Cavallo dijo que: "un examen más detallado de las cuentas fiscales de enero a abril de 2021 pone de manifiesto que el ajuste fiscal que se está produciendo es consecuencia de un gran aumento de la recaudación impositiva y de un atraso importante de las prestaciones de la seguridad social y de los sueldos públicos en comparación con el resto de los gastos". También agregó como motivo: “la aceptación, hasta ahora sin grandes reclamos, de aumentos a los jubilados muy por debajo de la tasa de inflación".

Pese a que desde el Gobierno repiten que están aumentando la ayuda social y que los jubilados no están perdiendo con la inflación, los números muestran otra cosa y un neoliberal como Cavallo ve con agrado esas cifras. Según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) los fondos destinados para las jubilaciones en primer cuatrimestre del 2021 cayeron más de un 10 % en comparación con el mismo periodo del 2020 y las prestaciones sociales en más de un 40 %, gracias a la eliminación del IFE.

El autor del corralito analizó que: “El ministro Guzmán confía en que este comportamiento de las cuentas fiscales no empeore en los próximos meses, con lo cual podría llegar a sobre cumplir la meta de reducción del déficit fiscal primario. Eso le daría un importante argumento en la negociación con el FMI". Viniendo de alguien que trató de cerca con el Fondo es una definición no menor, reconfirmando que el objetivo del Gobierno es priorizar la negociación con el organismo internacional por sobre la crisis social.

Por el lado de la recaudación, el ex funcionario de Menem, definió que su crecimiento se debe a "tres factores: el aumento de las retenciones agropecuarias por efecto de la devaluación y el aumento de los precios de las exportaciones; la creación de nuevos impuestos y el aumento de alícuotas”. Además precisó que: "los derechos de exportación aumentaron 188% en el período enero-abril 2021 con respecto a enero abril 2020". Estos ingresos no previstos Alberto Fernández no los viene utilizando para bajar el 45 % de pobreza, por el contrario está optando por seguir reduciendo el déficit fiscal.

Cavallo concluyó su análisis alentando a Guzmán a mantener el ajuste en el tiempo y que no sea algo circunstancial, al opinar que “el curso de las cuentas fiscales no puede ser tomado como un avance sostenible hacia el equilibrio fiscal que necesitaría la economía para poder encarar un programa antiinflacionario con chances de éxito.” Está por verse cuál será el camino que tome el Gobierno, teniendo en cuenta para lo inmediato la cercanía con las elecciones, pero hasta el momento no hay dudas que la prioridad ha sido recortar el presupuesto en función de continuar pagando la deuda externa.

El ajuste es concreto para cualquiera que lo mire, salvo para el Gobierno que busca ocultarlo o justificarlo. Así como en el 2001 o bajo la gestión de Cambiemos, con las particularidades de cada caso, medidas económicas de este tipo sólo han generando grandes sufrimientos a las millones de familias trabajadoras y profundizado las crisis económicas que ocurren en el país de forma periódica. Para no volver a repetir el pasado es fundamental declarar el desconocimiento soberano de la deuda y orientar todos los recursos a resolver la crisis social. (LID) Por Matías Hof