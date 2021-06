Privatizadas.No renovarán concesiones de ferrocarriles de carga: 30 años de negocios con aval del Estado

A través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte Nacional rechazó renovar las concesiones de ferrocarriles de carga. El motivo es que "las concesiones ferroviarias de cargas arrojan, al cabo de casi 30 años un balance negativo en términos de estado de la infraestructura, velocidad y ramales perdidos", según un informe del Ministerio.

Esta actividad estará a cargo, en una "primera instancia de transición" a partir del 2022, de la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas, para luego "avanzar hacia un modelo de uso abierto con participación público-privada".

Las empresas implicadas son Ferroexpreso Pampeano, de Sociedad Comercial del Plata, un holding que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires y en Suiza, Nuevo Central Argentino, de Aceitera General Deheza y Ferrosur Roca, de capitales brasileños. Todas ellas, gestionando el transporte del propio negocio millonario de sus sociedades con las exportaciones y la industria agraria, frutícola, minera y de materiales de construcción -cuestión que no aclara el documento firmado por el ministro Alexis Guerrero. Un curro oligopólico que dejó afuera a pequeños y medianos productores.

Los treinta años a los que hace referencia el documento firmado por el ministro Alexis Guerrero, son la herencia neoliberal de las privatizaciones menemistas -que no pasaron sin previa resistencia de los trabajadores y la entrega de las conducciones sindicales peronistas- y que sostuvieron todos los gobiernos posteriores. Ofensiva que afectó a los servicios públicos en general, telecomunicaciones, transporte urbano, servicios de gas, luz, agua.

En todo este tiempo, las privatizadas de servicios, no han hecho otra cosa que enriquecerse a costa de millonarios subsidios estatales que ni siquiera se reflejan en inversiones para brindar servicios de calidad y que en el último tiempo, desde los tarifazos del macrismo y los aumentos del gobierno de Alberto Fernández, para muchos resultan impagables.

En el caso de las concesionarias de ferrocarriles de carga, durante 30 años, los distintos gobiernos les dejaron usar y estropear la infraestructura y los bienes del Estado, sin ningún control ni exigencia de inversión, por lo que todo el material del ferrocarril viene estando al servicio exclusivo de sus propias cargas y negocios. Esto además perjudicó al transporte de pasajeros en todo el territorio nacional, con vías férreas muy deterioradas que impiden viajar a alta velocidad.

A pesar de los titulares que hicieron trascender los grandes medios, la resolución ministerial no se trataría de una estatización de este sector estratégico de la economía, es decir, no se vuelve para atrás con las privatizaciones, si no que buscan un modelo de gestión mixta, donde el sector privado continuará teniendo su nicho de negocios, garantizado por el mismo régimen político que no ha modificado las bases estructurales de la herencia neoliberal.

Para terminar con la desidia de un negocio para unos pocos, es necesario re-estatizar las líneas de cargas en un único sistema ferroviario estatal, combinado con todo el transporte a larga distancia. Y que su gestión esté en manos de los propios trabajadores, junto al control de usuarios populares. (LID) Por Carla Libertad