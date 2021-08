Pro empresarios.Para Kulfas es “impensable” reducir la jornada laboral: “Hay que ser cuidadosos con la propuesta”

En nuestro país, la jornada laboral legal es de 48 horas semanales. La misma establece el límite de horas que una persona puede trabajar con un salario a cambio, según lo reglamentado por las leyes de cada país.

20 de agosto

Argentina tiene una de las jornadas laborales más largas del mundo, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, el ministro Kulfas volvió a cargar contra la propuesta de reducir la cantidad de horas de trabajo y defendió el modelo actual.

“Lo fundamental es tener un modelo claro, y tenemos un modelo claro que es el eje en la producción y el trabajo”, subrayó en una entrevista con Radio AM 750 y remarcó que “el camino” no tiene “atajos”. “Si uno quiere resolver esto en cinco minutos, lo más probable es que se generen más problemas de los que se quieren resolver”, afirmó.

Con argumentos engañosos, buscó justificar su negativa en base a que en Argentina los salarios son muy bajos. “Sobre todo entre 2018 y 2019 hubo una reducción tremenda del salario, con lo cual, esto que algunos plantean como posible, es impensable”, destacó. Kulfas da por sentado que la reducción de la jornada traería de la mano la reducción de los salarios, como un argumento para anular el debate. Esto no es así, ya que en propuestas como la del Frente de Izquierda Unidad la reducción de la jornada laboral sería sin afectar el salario y para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados.

Como si fuera un representante de las cámaras empresarias, remarcó: “Si no se modifica el salario, una reducción “de 8 a 6 horas, equivale a aumentar el salario horario un 33%”. Y para terminar de embarrar la cancha aseguró que en un “escenario inflacionario” existe riesgo de que si se “hace de golpe, se traslade ese mayor costo laboral a los precios”, buscando atemorizar sobre los efectos negativos de la medida.

El argumento de Kulfas no solo es falso, si no que esconde una definición política que el Frente de Todos ha tomado como pilar de su gobierno: la ganancia de los empresarios no se toca. Y demuestra que proyectos como los que que impulsan algunos sectores del oficialismo, como Yasky o Palazzo, no son más que demagogia electoral.

Conquistar esa demanda solo es posible con la organización y la lucha consciente de los trabajadores, como siempre lo ha marcado la historia. Así fue cuando se consiguió la jornada de 8 horas y todos los derechos laborales que hoy son una conquista. Y así deberá ser para que millones no dejen la vida en las fábricas con jornadas de 10 a 14 horas, mientras otros se hunden en la desocupación y la miseria.

Trabajar 6 horas, para que puedan trabajar todos y con un salario que alcance está lejos de ser una utopía o algo “impensable”, como asegura el ministro. Por el contrario, es la única opción realista frente a la crisis y el ajuste que lleva años y que se sigue profundizando. (LID) Por Juan Manuel Astiazarán