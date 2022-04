Protesta.Discapacidad en emergencia: convocan a una movilización nacional el próximo jueves

La manifestación se hará en distintos puntos del país. En Ciudad de Buenos Aires la convocatoria es en la Casa Rosada a partir de las 11 hs. Reclaman, entre otras cosas, el aumento en las pensiones no contributivas y el cumplimiento por parte de las obras sociales y prepagas de todos los tratamientos.

27 de abril

Bajo el lema de "Discapacidad en emergencia", este jueves se realizará una movilización a nivel nacional convocada por el Colectivo de Discapacidad en reclamo de un aumento en las pensiones no contributivas, el cumplimiento por parte de las obras sociales y prepagas de todos los tratamientos de las personas con discapacidad.

En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria es a partir de las 11 hs en frente de la Casa Rosada.

Comunicado de prensa de Colectivo de Discapacidad

¡¡ NECESITAMOS EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACION DE

TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA VISIBILIZAR

ESTA REALIDAD!!

Nos Movilizamos por:

* Los derechos de las personas con discapacidad, que se cumplan con los tratamientos necesarios para fomentar su autonomía y transporte que solicita el médico tratante. Hoy este derecho tan esencial está siendo vulnerado.

* Por un País más inclusivo, pero una inclusión real no imaginaria y solo para unos pocos.

* Que se aumente la Pensión no Contributiva para las personas con Discapacidad,

¿¿¿ustedes pueden vivir hoy con tan solo $16000??? Las personas con discapacidad

merecen también un aumento en la pensión teniendo en cuenta el índice inflación del país.

*¡Obra Social para todos los monotributista! NO a la discriminación para los

profesionales que tenemos hijos con discapacidad.

* Queremos que haya un aumento de aranceles: 60% acumulativo y cláusula gatillo segúninflación para próximos aumentos. Porque el bajo arancel en las prestaciones hace que las prestaciones de las personas con discapacidad peligren.

* Queremos que a los prestadores se le pague mes vencido las prestaciones que brindan. No podemos seguir trabajando con deudas de parte de las Obras Sociales. Muchas personas con discapacidad en distintos puntos del país no tienen su prestación porque no pagan a los prestadores.

* Queremos escuelas inclusivas reales y que se respete el trabajo y la función de la maestra de apoyo ¡¡¡¡Basta de discriminación!!!!

* Que las maestras de apoyo que acompañen en las escuelas, y estas sean integraciones parciales que perciban el módulo completo; porque su trabajo y función no termina en la escuela; y también solicitamos que tanto los acompañantes Terapéuticos como las maestras de apoyo que trabajan entre 8 horas en la integración, perciban el monto de doble módulo de maestra de apoyo. La baja remuneración de estos profesionales hace que cada

día cueste más conseguir profesionales idóneos para que realicen el trabajo de integración de las personas con discapacidad

* Que se aumente el valor del km tomando como parámetro lo que consiguieron los

taxistas: $ 150 pesos la bajada de bandera de los taxis, hoy muchas personas con

discapacidad no tienen transporte, por el bajo arancel del Km.

* Que se agregue a los profesionales que no están hoy en el nomenclador, y donde esas profesiones hacen que la persona con discapacidad sea funcional y tenga una vida plena.

* Que se respete el cupo laboral para las personas con discapacidad.

* Que se le sancione a las obras sociales ya sea esta nacional, prepagas, o provinciales, por la violencia institucional que ejercen hacia las familias y las personas con discapacidad.

* QUEREMOS QUE LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL DIRECTORIO SEA ABIERTA.

¡Nada de Nosotros sin Nosotros!

#NoAlAjusteEnDiscapacidad

#discapacidadencrisis

Sin terapeutas y sin transportistas en discapacidad no hay terapias.