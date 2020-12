¿Qué sabés de la crisis del 2001 en Argentina?

En esta oportunidad la historiadora Claudia Ferri (UBA) te cuenta qué fue la crisis de diciembre del 2001.

20 de diciembre

Claves:

En el 2001 gobernaba la Alianza, una coalición entre radicales y la centroizquierda de Chacho Álvarez, con Fernando De la Rúa como presidente. Había ganado en 1999 como “el mal menor” ante la impopularidad creciente del gobierno de Menem. Aunque se presentaron como alternativa terminó siendo puro continuismo (las similitudes con el “hay 2019” del peronismo, no es pura coincidencia). La economía durante el gobierno de la Alianza siguió en picada y la bronca popular cada vez era mayor.

En estas “Jornadas revolucionarias” la alianza fue entre la clase media y los desocupados que cantaban “piquete y cacerola, la lucha es una sola”. La clase trabajadora organizada no participó activamente y no pudo desplegar sus propios métodos de acción porque venía muy golpeada del menemismo y por la acción traidora de la burocracia sindical peronista. Al no poder encabezar la lucha de los precarizados, los desocupados e inmigrantes; y al no convertirse las asambleas populares en organismos que coordinen tanto las fábricas, los bancos y los servicios; la lucha terminó siendo desviada por las elecciones. El peronismo, en su variante sindical y política, fue responsable de este desvío.

Ahora, ¿cómo pasamos del “que se vayan todos” al se quedaron todos? El peronismo, de la mano de Duhalde en la presidencia y el apoyo de la burocracia sindical, salvó al régimen capitalista y fue una pieza clave para éste se recomponga. Lo hizo desatando una megadevaluación brutal que afectó enormemente las condiciones de vida de los trabajadores y los más pobres. En el 2002, el 50% de la población era pobre, el salario cayó un 40%, el PBI cayó un 30% y la moneda se devaluó un 300%. Todo esto permitió la recuperación de la burguesía y de sus ganancias, sobre todo la burguesía del campo que se enriqueció gracias al precio de las materias primas (commodities) durante el kirchnerismo.

Entonces como balance general podríamos decir que aunque la acción en las calles en diciembre del 2001 haya logrado la renuncia de Cavallo y De la Rúa, lo cierto es que la política del peronismo, quién siempre apeló a la conciliación de clases, impuso un golpe económico al conjunto de los trabajadores, ¿qué confianza podemos tenerle hoy en día? (LID)