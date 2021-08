Rechaza reducir la jornada laboral.Para Teddy Karagozian la gente trabaja 12 horas por día porque “es libre”

Teddy Karagozian, dueño de TN Plátex, la mayor fábrica de hilados del país, apuntó contra la propuesta de la reducción de la jornada de trabajo y considera que es “realmente patético”.

En declaraciones a FM Futurock el empresario afirmó “me parece una tontería la reducción de la jornada laboral porque no reconoce los problemas de la Argentina” y agregó sobre los proyectos de dirigentes sindicales afines al oficialismo que le “parece una tontería, es realmente patético”.

11 de agosto

Según Karagozian, "la gente es libre de trabajar donde quiera. Los empresarios no quieren emplear más gente y por eso la gente trabaja con horas extras 12 horas". ¿Libre? En el capitalismo las trabajadoras y los trabajadores son libres de posesión de todo tipo de medios de producción, no poseen medios de producción (fábricas, empresas, etc.) por lo que solo tienen para vender en el mercado su capacidad de trabajar.

Además, el empresario confesó “yo apoyé a Mauricio Macri pero a los seis meses me di cuenta que despreciaba al empresario argentino". Karagozian había sido aportante en la campaña del 2015 para la fórmula Macri-Michetti. También añadió el empresario que "este Gobierno empezó muy bien y le sucedió una catástrofe como el Covid". Karagozian declaró que aumentaron el gasto público y los impuestos y "si no se cambian estos factores nos vamos a seguir empobreciendo". El empresario omite que Macri bajó los impuestos y las inversiones prometidas no llegaron, repite recetas que fracasaron y ahora exige un mayor ajuste al Gobierno.

También el empresario textil es el impulsor del proyecto "Mochila Argentina", que promueve el fin de las indemnizaciones. Propone que las indemnizaciones se cobren mes a mes hasta agotar los meses de antigüedad, desde un seguro que pagarán las empresas sobre su nómina salarial. Karagozian quiere tener la libertad para despedir. En marzo de 2019 cerró la planta riojana Hilados 1, era la cuarta planta que el CEO de TN & Platex, cerró durante el Gobierno de Macri, dejó 800 familias en la calle. Luego con el cambio de Gobierno reabrió la planta Hilados 1.

La voz de Karagozian se suma a la del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien también criticó la iniciativa de reducir la jornada laboral.

También el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matias Kulfas, se metió en el debate y si bien admitió que ese es un tema “que se está discutiendo en todo el mundo”, descartó que sea un tema en el que el Gobierno nacional tenga pensado avanzar. Así, el ministro respalda las críticas patronales que exigen mayor explotación en vez de trabajar menos para trabajar todes.

El Frente de Izquierda Unidad convirtió en uno de los ejes de su campaña, la propuesta de la reducción de la jornada laboral. También diputados del Frente de Todos presentaron proyectos, más limitados, y que por las declaraciones de Kulfas no estarían dispuestos a impulsarlo desde el oficialismo, pero que tampoco le cayó bien a los empresarios.

La izquierda propone pelear por la reducción de la jornada laboral, con un salario equivalente a la canasta familiar, y el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, para que trabajemos menos y trabajemos todes. Es la única salida real a la desocupación.

En la actualidad con el desarrollo de la técnica, se podría disminuir progresivamente la jornada de trabajo, y que las mayorías puedan utilizar el tiempo libre para la cultura, el arte o la ciencia, pero para ello hay que discutir quién dirige la producción y en función de qué objetivos. En manos de las patronales cuyo fin es aumentar sus ganancias a costa de la explotación del trabajo asalariado el rol es otro, exprime aún más a un sector y a otros los descarta acumulando millones de desocupados. Por eso las patronales desprecian la propuesta. (LID)