Rechazo al pacto con el FMI.Nora Cortiñas: “El pueblo no adquirió la deuda, no tenemos que pagar lo que no debemos”

La Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora difundió un mensaje sobre el acuerdo con el FMI votado en Diputados, donde se unieron gran parte del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. “Quieren que paguemos aún más esa deuda que va a provocar que el país caiga a un pozo de donde va a tardar años y años en salir”, sentenció.

11 de marzo

Este jueves, a poco de consumarse la votación favorable al acuerdo entre el Gobierno del Frente de Todos y el Fondo Monetario Internacional, Nora Cortiñas publicó una reflexión a través de las redes sociales de La Garganta Poderosa. El texto lleva por título “La deuda es terminar con la pobreza”.

“La deuda es terminar con la pobreza”

“Es una vergüenza lo que pasó hoy. El Fondo Monetario Internacional nos quiere llevar otra vez hacia la mayor pobreza posible. Quieren que paguemos aún más, que paguemos lo que no debemos, esa deuda que no tomó el pueblo y que va a provocar que el país caiga a un pozo de donde va a tardar años y años en salir. La deuda es con el pueblo. La deuda es terminar con la pobreza”.

“El pueblo no adquirió la deuda, ni la usó para mejorar su nivel de vida. Es una deuda que se contrajo para fugarse, y no para avanzar en pos de la justicia social. Hay que decirle al FMI que no vamos a seguir empobreciéndonos. Decir eso, sencillamente: no pagamos lo que no debemos. No tenemos por qué pagar una estafa. Las estafas no se pagan”.