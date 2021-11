Relevamiento.Feletti cuestionó a los laboratorios luego de dejarlos subir los medicamentos un 45% en el año

El Gobierno premió a los laboratorios, que ganaron millones, pero ahora evalúa la suba de precios. En 2020 y en lo que va del año los medicamentos aumentaron más que la inflación. Otra medida electoral, que no logrará revertir los incrementos. Las empresas lucran con la salud.

3 de noviembre

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anticipó este martes que mantendrá una serie de reuniones para evaluar los precios de los medicamentos, a la vez que consideró necesario "algún tipo de intervención" en este sector por entender que "no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación del Estado". Otra medida electoral, ya que la fuerte suba de los precios de los medicamentos no es algo nuevo. Además, el Gobierno premió con beneficios a los laboratorios, que fueron uno de los sectores ganadores con la pandemia.

"Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga", afirmó Feletti en diálogo con la radio online FutuRöck.

En ese contexto, el titular de Comercio Interior sostuvo que tiene prevista una reunión con "Luana Volnovich, del PAMI, que es el principal comprador de medicamentos" y "vamos a empezar a ver ahí qué es lo que ocurre"

"No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado, no puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado; nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata", agregó Feletti.

La queja patronal no tardó en llegar. Las cámaras que nuclean a los principales laboratorios de medicamentos indicaron que "resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios". En comunicado conjunto, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) señalaron que la industria farmacéutica "viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la accesibilidad de los medicamentos". El cinismo de los laboratorios no tiene límites, los precios de los medicamentos subieron por encima de la inflación.

Lucrar con la salud

El Observatorio del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) informó que de enero a septiembre 2021 los medicamentos más usados subieron en promedio un 45 %, mientras que la inflación general en el mismo período fue del 37 %. El incremento por encima de la inflación es el 8 %. Estos mismos medicamentos ya habían aumentado un 10 % por encima de la inflación a lo largo de 2020.

Mientras millones tienen que pagar medicamentos más caros, la industria farmacéutica gana. La facturación total de las farmacéuticas registró $ 135.420,5 millones en el segundo trimestre de 2021, esto representa un incremento de 75,8 % en relación con el mismo trimestre del año anterior, según el Indec. Una suba superior a la evolución de los precios que fue de 48,5 % en el mismo período.

Lejos de preocuparse por los precios de los medicamentos, el Gobierno aprobó la ley de vacunas que garantizó negociados para los grandes laboratorios internacionales. La norma garantizó eximición de impuestos, la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero, así como también se habilitó a que se celebren contratos con los laboratorios que prevean “condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias” por parte de los grandes laboratorios. Es decir, que el Estado nacional asumirá el costo de las mismas. Negocio redondo para los laboratorios. (LID)