Repudiable.López Murphy negó a los 30.000 desaparecidos: “Es un número altamente inflado”

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la interna de Juntos por el Cambio, negó que existan 30.000 desaparecidos por la última dictadura. Una vez más, la derecha se atreve a desplegar su negacionismo.

27 de julio

"No hay 30.000 desaparecidos. Ahí yo creo lo que dijo Graciela Fernández Meijide y lo que dijo Darío Lopérfido, lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en ese número, que está artificialmente inflado". Así de suelto de cuerpo escupió su negacionismo el ex Ministro de Economía de Fernando de la Rúa, en una entrevista para A24.

De esta manera, respaldó las declaraciones del entonces ministro de Cultura de la Ciudad y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, quien había insistido durante el mes de enero en que dicha cifra "se arregló en una mesa".

Semejantes afirmaciones no sorprenden viniendo de personajes como López Murphy y Lopérfido, que no son los únicos en negar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el genocidio en nuestro país.

Ricardo López Murphy, es precandidato a diputado porteño y competirá en la interna de Juntos por el Cambio contra María Eugenia Vidal, la candidata apoyada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la lista de Adolfo Rubinstein.

En su lista, lo acompañan Sandra Pitta, el especialista en relaciones internacionales, Gustavo Segré, la abogada y ex vicepresidente de la UIF, María Eugenia Talerico, el politólogo Franco Rinaldi y García Moritán, el esposo de Pampita Ardohain.

Pero López Murphy no quedó conforme y agregó: "Yo no discuto el número, yo sé cómo se originó ese número. Ese número se originó para llamar la atención de los europeos en el proceso del terrible conflicto interno que vivimos. Si son 30.000 o 7.000 es una tragedia igual, es una barbaridad. Yo no tengo ganas de discutir los episodios de los 70, pero si nos obligan lo haremos".

Para que no queden dudas de que es un negacionista hecho y derecho señaló: "Tenemos que hacernos cargo, no tenemos que estar escondidos. Lo que creo lo creí en el pasado, lo creo ahora y lo creeré en el futuro".

El debate con los negacionistas se repite. Desde el fin de la dictadura la derecha ha buscado poner en duda la magnitud del genocidio que se perpetró con el golpe cívico militar iniciado el 24 de marzo de 1976. Uno de sus caballitos de batalla fue negar la consigna con que los organismos de derechos humanos y la inmensa mayoría de la sociedad que reclama verdad y justicia por los asesinatos y desapariciones sostienen: “son 30 mil”. No es una cifra arbitraria, se basa en la recopilación de las investigaciones que sobrevivientes y familiares de las víctimas reconstruyeron. (LID)