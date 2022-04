Reunión de la reunión.Gobierno, UIA y CGT: mucha mesa y poco salario

Este martes volvieron a reunirse representantes del gobierno, la UIA y la CGT, esta vez con la presencia de Pablo Moyano. Diálogo sobre generalidades en una mesa chica que no toma ninguna definición para que los salarios recuperen lo perdido frente a la inflación.

6 de abril

Se realizó una nueva reunión entre funcionarios del gobierno, la Unión Industrial Argentina y la CGT. Aunque dicen estar preocupados por la inflación, de ahí no sale ninguna medida para que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo que viene perdiendo hace más de 4 años. El pasado jueves se reunieron casi los mismos, sin mucho anuncio. La novedad esta vez fue la participación del dirigente sindical camionero, Pablo Moyano, que había estado ausente y mostrándose en fotos con Máximo Kirchner.

¿Anuncios? Poco y nada como es esperable de este tipo de mesas que impulsa el gobierno para que parezca que “hace algo”. Acordaron apenas tres puntos que difundieron en un comunicado:

1- Anticipar la apertura de las paritarias “de aquellos convenios salariales que aún no han vencido o no se encuentran en la etapa de tratativas”, que la UIA aceptó según el documento difundido. Aunque, claro, no se habló de ningún porcentaje de los aumentos necesarios en las paritarias. Lo que sí está claro, es que la inflación de marzo volverá a ser muy alta (que se publicará la próxima semana por el Indec). Las estimaciones privadas calculan que puede llegar el 5,5% de inflación mensual, superando por casi un punto a la ya alta de febrero (4,7%). En comercios de cercanía del conurbano se estima que solo en el primer trimestre del 2022, la canasta de alimentos básicos subió 20,7%. El dato surge del relevamiento del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (Isepci).

2- Que las partes se comprometen a hacer una “campaña de divulgación” que anunciará el gobierno “dentro de las próximas 72 horas” con “una canasta de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos”. Una supuesta política de “precios cuidados” que ya vienen implementando y continúa fracasando para los bolsillos populares.

3- Conformar otras mesas de trabajo "para diseñar e implementar las medidas tendientes para administrar las dificultades de la actual coyuntura, en particular en lo atinente al impacto en las PyMEs”, por las tensiones globales en “las cadenas de suministros, acceso a insumos claves, logística y abastecimiento energético a nivel internacional”. Nuevas comisiones, mesas, reuniones que no van a ningún lado.

Eso fue todo.

Para que los salarios recuperen el poder adquisitivo que vienen perdiendo se debería establecer, para empezar, un aumento de emergencia para todas y todos los trabajadores, formales e informales, para jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales. Para que, como mínimo, cubra el costo de la canasta básica familiar. Y que las paritarias se actualicen con la inflación.

Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) reveló que en los últimos cuatro años, los sectores informales perdieron 10 ingresos mensuales del año tomado como base (febrero 2017-enero 2018). Luego le sigue el sector público con una pérdida de 7,9 ingresos mensuales, y el sector privado registrado perdió de manera acumulada 6,3 meses de ingresos. En el caso de los haberes jubilatorios mínimos (incluyendo bonos) se registró una pérdida de 5,6 haberes mensuales del año de referencia.

De la reunión participaron: por el gobierno, los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), y la Jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace. Por la CGT, Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y Andrés Rodríguez (UPCN). Por la UIA, Daniel Funes de Rioja (presidente), Miguel Ángel Rodríguez (secretario), Guillermo Moretti (vicepresidente regional) y Diego Coatz (Director Ejecutivo).