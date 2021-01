Salta: Comunidad originaria denuncia que falleció un wichí por falta de agua y comida

Ocurrió el pasado jueves 14, según informó el cacique Modesto Rojas, de la comunidad Km 5 Fwolit Lantawos y referente de las comunidades wichí en Tartagal.

18 de enero

“El día 14/01/2021 murió Fabián Santillán por falta de agua y comida. Ya basta”, informó a la prensa el cacique Modesto Rojas.

Se trata de una persona adulta integrante de la comunidad Las Providencias.

"Nuestras pandemias son el hambre y las necesidades"

“Hay muchas necesidades en nuestras comunidades. Hay mucho hambre. Nuestra pandemias son el hambre y las necesidades. Nuevamente le envió esta carta al presidente Alberto Fernández para que intervenga en nuestras situaciones, y también el ministro Daniel Arroyo. Ya basta de que se sigan muriendo nuestros hermanos, sin comida sin agua. Yo como dirigente me siento muy molesto y muy obligado de salir a los medios. No más hambre, basta”, continuó contando Modesto.

Rojas sostuvo que son "permanentes y infructuosos" los reclamos "al gobierno provincial (cuyo gobernador es Gustavo Sáenz, NdR) y local (cuyo intendente es Mario Mimessi, NdR).

Reproducimos la carta enviada a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner el 25 de octubre de 2020, que hasta la fecha no fue respondida por ningún funcionario.

"Carta de un ciudadano al Señor presidente Alberto Fernández

Urgente pedido de agua potable y alimentos para nuestros niños y ancianos

El que escribe es el cacique Modesto Rojas desde Tartagal, Salta, muy preocupado por las comunidades originarias que están sin agua potable. No hay trabajo, no podemos tener la madera para hacer artesanía ni carbón para cocinar nuestros alimentos. Nuestros chicos tienen mucho hambre, no hay pozos de agua y en estos días el calor llega a los 45 grados. Es por eso que yo les escribo, señor presidente de la nación Sr. Alberto Fernández y señora vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Les pido por favor su ayuda, que vean las situaciones de nuestras comunidades. Yo, como siempre, estoy muy afligido por todos estos hermanos de comunidad Km 5 Fwolit Lantawos, en Tartagal, donde viven 67 familias; comunidad El Mistol, con 18 familias; comunidad El Retiro, con 16 familias; comunidad Las Avispas, con 18 familias; comunidad Las Providencia con 13 familias; comunidad El Guamache, con 10 familias; y comunidad Las Alcobas, con 9 familias. Muchas de ellas sin tener agua potable y sin comida. Saludos en nombre de las comunidades”. (LID)