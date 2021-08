Salta: Denuncian que se utiliza soja transgénica en un plan alimentario para niños wichis

Más de 85 organizaciones denuncian que es una operación del agronegocio tratando de encubrir sus prácticas nocivas y presentaron una carta para reclamar a las autoridades provinciales y nacionales que la decisión no tiene fundamentación desde el punto de vista sanitario.

5 de agosto

El llamado Bloque Nutricional, es un alimento de soja transgénica presentado como un muffin esponjoso, de sabor a vainilla, limón y dulce de leche.

En un documento firmado por más de 85 organizaciones, entre las que se encuentran la Red Universitaria de Ambiente y Salud/Médicos de Pueblos Fumigados, la Federación de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Naturaleza de Derechos, Red CALISA (Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria), Paren de Fumigarnos y muchas otras. Realizaron una carta que está dirigida a Nicolás Kreplak, flamante ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y su par salteño, Juan José Esteban Quinteros.

En ese documento desarrollaron que “existen amplias y contundentes experiencias de tratamientos de recuperación nutricional a nivel mundial y estos no se realizan con elementos no saludables como la soja. La OMS, la UNESCO y sobre todo Médicos Sin Fronteras tienen amplia experiencia en recuperación de desnutridos y la realizan utilizando alimentos en base a maní, no se necesita que el agronegocio argentino invente ahora un superalimento en base a soja”. Además, recordaron que en 2002 –bajo la presidencia de Eduardo Duhalde- se intentó utilizar “soja solidaria” para paliar el hambre: por entonces “la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) consideró que la soja se debía prohibir a niños de 2 a 5 años porque generaba alteraciones hormonales. Además, la soja transgénica que utilizan para este producto tiene una carga de residuos de agrotóxicos que no fue testeada y que convertirá el consumo del suplemento nutricional en un micro envenenamiento continuo”.

Por su parte el médico ecologista, pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, de Médicos de Pueblos Fumigados y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud indignado señaló:

“Nos duele mucho porque la actitud con los niños wichí es muy cínica. Desde el punto de vista sanitario no hay fundamentación. Es una típica operación del agronegocio tratando de encubrir sus prácticas nocivas. Y nos indigna que lo hagan con los niños más vulnerables de la Argentina, que están desnutridos porque los han desmontado y se han apropiado de sus territorios”.

El pediatra muy comprometido con la causa señaló a los responsables de privilegiar negocios por sobre los derechos de la comunidades más afectadas:

“Esto lo promovió el doctor Antonio de los Ríos, secretario de Salud del gobierno anterior de Salta, hermano de Martín de los Ríos, dueño de una de las empresas de fumigaciones más grandes de Salta. Con una empresa de Lobos inventaron esta magdalena con soja para alimentar a los desnutridos. Alimentar desnutridos es algo que ya está muy probado, la ciencia tiene desarrollados los instrumentos adecuados. No necesitamos que el agronegocio fabrique un alimento con soja para quedar bien. Es una maniobra”.

Por su parte el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría en Salta, Alberto Alemán refirió:

“No recibimos ninguna participación. El año pasado, cuando vino la gente de Médicos Sin Fronteras y Unicef con un alimento en base a crema de maní, sí nos consultaron. Esta vez no. Queremos saber cuáles son los pasos que se han realizado para trabajar con población infantil: tienen que seguir determinadas pautas y no tenemos información para saber si se cumplieron o no”.