Tucumán: Marcha en homenaje a los 30 docentes fallecidos por Covid

Será el 11 de septiembre, Día del Maestro, en Juan Bautista Alberdi. Habrá una marcha de antorchas y se depositarán piedras en la plaza principal de esta ciudad de Tucumán.

1ro de septiembre

El acto está organizado por los Docentes Unidos del Sur. “este sábado 11 haremos este homenaje a los 30 compañeros que murieron durante la pandemia. Haremos un acto, con la participación de los familiares, habrá una marcha de antorchas alrededor de la plaza de Alberdi y luego depositaremos piedras con el nombre de cada docente fallecido”, contó Liliana Ruiz referente de Docentes Unidos del Sur.

El homenaje a los educadores será en coincidencia con el Día del Maestro. En este sentido la docente señaló a primerafuente que “no tenemos nada para festejar. Estamos invitando a toda la comunidad para que sume a este acto”.

Respecto a la situación de los educadores de la provincia, Ruiz, indicó que “tenemos varios problemas que nos acercan a diario nuestras colegas por ejemplo: hay compañeros que se jubilaron y que todavía no pudieron cobrar sus haberes jubilatorios ya que los expedientes duermen en la Anses. Allí argumentan que no hay personal etc. y continúan con las demoras. Otro tema es la falta de auxiliares de limpieza en las escuelas; es un pedido que le venimos haciendo hace rato al Gobierno y no se nos escucha. No nos olvidemos que estamos en plena pandemia y que se deben cumplir con los protocolos de limpieza en las escuelas, entre otras cosas”, concluyó.