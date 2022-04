Salta: cura amigo del ex obispo Zanchetta fue denunciado por abuso sexual

Fernando Páez fue denunciado por un ex seminarista por hechos que sufrió entre 2015 y 2017. El joven testificó en el juicio que condenó al ex obispo salteño por el mismo delito. La Iglesia y el desprecio hacia las víctimas. Más la mugre bajo la sotana.

12 de abril

Otro caso de abuso sexual sacude a la Iglesia Católica salteña. A los condenados Agustín Rosa Torino y Gustavo Zanchetta, otro cura se suma a la larga lista de abusadores que son protegidos y encubiertos por la Iglesia Católica.

Un joven denunció penalmente en 2019 al cura Fernando Páez, amigo del ya condenado Gustavo Zanchetta, por abuso sexual. Los hechos ocurrieron entre los años 2015 y 2017 cuando el denunciante era un activo colaborador de la parroquia de la Santa Cruz, donde Páez ejercía su sacerdocio. A raíz de la pandemia, la causa tomó impulso este año con la realización de pericias al denunciante.

El delito que se le imputa al clérigo es por "abuso sexual simple doblemente agravado por haber sido cometido por un ministro de culto reconocido y encargado de la educación". El denunciante fue un testigo clave en el juicio que se llevó a cabo contra Gustavo Zanchetta y por el cual recibió cuatro años y seis meses de prisión.

Oriundo de la ciudad de Tartagal, Kevin inició sus estudios en el seminario de Orán. En 2015 conoció a Páez cuando este fue designado en la Parroquia de la Santa Cruz y estaba al mando de su formación.

Un denominador común y sistemático entre los testimonios de sobrevivientes de abusos eclesiásticos es la confianza que buscan ganar a través de la idea de ser un “cura amigo” en lugares como campamentos, retiros espirituales, confesiones. Sin faltar, claro está, la misoginia: “Él decía que la mujer lleva y trae mucho puterio y entre vagos nos podemos entender mejor (...) Para él todas ’eran trolas, putas’, si llegabas tarde a la parroquia te preguntaba ’con quién habías culeado, con quién habías estado’", dijo Kevin en declaraciones a medios locales.

A medida que el vínculo entre ellos se profundizaba con la excusa de estar interesado en la vocación de Kevin, Páez comenzó con los abusos: abrazos, besos, interés por vida sexual; no sólo de él sino de otros compañeros. Ante hechos de mayor vulneración a su intimidad, Kevin comenzó a alejarse y a modo de represalia Páez comenzó a maltratarlo y a humillarlo públicamente. "Empezó discriminarme y a ningunearme, una de las bromas ante el grupo Vida Nueva (grupo de adolescentes que formó) era que decía ’estos son más pingudos que vos’, ’estos la tienen más grande que vos’", contó.

De igual manera sufrió abusos por parte del amigo de Bergoglio, Gustavo Zanchetta, quien a su vez era confesor de Páez y se aprovechaba de esta situación, llegando al abuso físico. "Cuando me apoya los genitales, de espalda, yo lo saco pensando que era un compañero, (por esa reacción) me trata de huérfano emocional", contó. Dijo que el obispo emérito le decía que "no recibía afecto" de su padre, y por eso "no estaba acostumbrado" a ese tipo de "abrazos".

Para el año 2017 decidió acudir al obispo Luis Scozzina, de la diócesis de Orán, para contarle lo vivido. La respuesta del obispo demostró de qué lado está la iglesia: Kevin fue trasladado a otra parroquia y Páez continuó en contacto con jóvenes. En enero de 2019 abandonó definitivamente el seminario y radicó la denuncia en el fuero penal y en el eclesiástico.

Para el ex seminarista señaló que Scozzina no acompañó a las víctimas y consideró que debería ser retirado de la diócesis de Orán. Sostuvo que después de que hizo la denuncia canónica ante él en 2019, y de forma posterior a la denuncia penal, no lo volvió a llamar.

“La iglesia me dejó desprotegido, no hicieron nada con él”, sostuvo Kevin. (LID) Por

Valeria Jasper