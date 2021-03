Sarlo reconoció que no debió decir “por debajo de la mesa”, pero mantuvo sus críticas

Luego de declarar como testigo en la causa por el “vacunatorio vip”, la ensayista dijo que se equivocó al decir que el gobierno de Kicillof le ofreció de forma irregular una vacuna. Pero criticó igualmente que el ofrecimiento, encabezado por la esposa del gobernador, no le llegó “con las formas de una campaña pública”.

11 de marzo

Tras viralizarse la noticia de que Beatriz Sarlo declaró judicialmente que Soledad Quereilhac, esposa de Axel Kicillof, en enero le ofreció a través de terceros vacunarse (en el marco de una campaña oficial para lograr apoyos de personalidades a la vacunación), la escritora y ensayista reconoció que se equivocó cuando dijo que tal ofrecimiento había sido “por debajo de la mesa”.

En declaraciones dadas a Radio Con Vos, Sarlo dijo que en general tiene “expresiones poco apropiadas, no era ‘por debajo de la mesa’, era ‘sin ninguna noticia, precisión o nombre de los que integraban la lista de vacunados’”. En ese sentido afirmó: “me autocritico fuertemente, no he debido decir ‘por debajo de la mesa’”.

Luego agregó que, de todos modos, “lo que no estaba mencionado era la repartición pública de la Provincia de Buenos Aires que se iba a hacer cargo, aquellos responsables del operativo de vacunación y quiénes integraban esa lista de elegidos”, y que por eso mantiene su crítica.

“Si yo voy a participar de algo, necesito saber quiénes van a participar. Nunca pongo mi firma o mi cara sin saber. Examino bien aquello que llega a mi computadora, veo si están todas las condiciones que yo pongo, que no son muchas, saber quién es, no algo a las apuradas, que parece más de un centro de estudiantes”, dijo Sarlo en una jornada en la que su apellido se transformó en primera tendencia en las redes sociales.

“Las campañas, cuando son públicas tienen que venir con una dirección física o web, si se está hablando de intelectuales o artistas, no tenía por qué enterarme de que era pública, yo no tengo medios para enterarme de que es pública. Yo no ratifico que fue por debajo de la mesa porque los que son responsables dicen que no fue por debajo de la mesa, pero si fue una campaña pública, no me llegó con las formas de una campaña pública”, sentenció.

La escritora hizo su autocrítica luego de declarar en los Tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa por el “vacunatorio vip” que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti a cargo del Juzgado Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires.