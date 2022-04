Se viene un plan para gravar renta extraordinaria del campo

El ministro de Economía trabaja en un proyecto de ley que apunta a las ganancias que están teniendo el complejo exportador de materias primas por la suba sideral de precios internacionales.

13 de abril

El ministro de Economía, Martín Guzmán, prepara por estas horas un proyecto para gravar la renta extraordinaria que están teniendo el complejo exportador de materias primas. Se trata de una alternativa a la suba de retenciones sobre las exportaciones de commodities del campo, que fue descartada por el propio funcionario. El objetivo de este proyecto de ley, que deberá pasar por el Congreso, permitiría distribuir mejor la renta inesperada que tuvo el sector agroexportador por la disparada de los precios internacionales, que abultó sus ganancias al retener el stock antes de sus ventas.

Si bien se encuentra en fase de primeros trazos, la idea sobre la que viene trabajando hace dos semanas sería crear un impuesto para gravar un diferencial de renta; lo que se conoce como ganancia de capital. "El objetivo es obtener parte de esa renta para generar una distribución más equitativa sobre los sectores más vulnerables", había deslizado este lunes durante una entrevista con C5N.

Por ganancia de capital se entiende el beneficio que se obtiene por la venta de diversos activos en comparación con el precio de adquisición de dicho activo. En el caso de los commodities, por la guerra entre Rusia y Ucrania, la diferencia de precios llegó casi a duplicarse, como en el caso de los alimentos. El stockeo en silo-bolsas les aseguró apropiarse de esa "renta inesperada".

"No podemos aceptar que haya sectores que quieran que se les convalide un efecto riqueza de 50 por ciento en dólares solo por acopiar un cereal, y que eso impacte sobre la mesa cotidiana de los argentinos. Es incompatible con lo que está pasando en el mundo. El riesgo alimentario es real", había criticado el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, al presentar la ampliación de Precios Cuidados. En ese acto, insistió en la necesidad de que se aplique una suba en las alícuotas de retenciones.

Un incremento en las alícuotas de retenciones tiene dos problemas: El primero es que se encuentra legalmente limitado por no tener una Ley de Presupuesto aprobada para este año, lo que también hizo caer la Ley de Solidaridad, que permitía mover los porcentajes de derechos de exportación; el segundo es que, dada el alza exorbitante de los precios internacionales, el efecto desacople no sería efectivo para torcer la decisión entre exportar y abastecer el mercado interno (salvo que se aplique un alza igualmente extraordinaria).

La alternativa que analiza Guzmán es aplicar un impuesto sobre el diferencial entre el precio de compra y el de venta de las materias primas. Esto permitiría redistribuir la renta extraordinaria pero también evitar maniobras especulativas de acopio del sector agroexportador.

La ganancia de capital (o pérdida de capital) se calcula como comparación entre dos magnitudes: el precio por el que se adquiere el activo y el precio por el que se vende. La dificultad radica en la valoración de estos precios, un aspecto fundamental para poder obtener correctamente la ganancia de capital. Sin embargo, en el caso del complejo agroexportador, los valores que se paga al productor y a los que se vende en el exterior están estandarizados.

Cuando se produce una ganancia de capital se está obteniendo un beneficio, es decir, un incremento del patrimonio. Es un impuesto que existe en casi todos los países y suelen gravar cualquier tipo de beneficio, incluidas las ganancias de capital. El rubro al que apunta el gobierno es sobre los alimentos. La mirada de Guzmán está puesta en las "ganancias que no sean fruto de inversión y esfuerzo humano", según detalló en la entrevista televisiva

El escollo que deberá sortear, si avanza la iniciativa del titular del Palacio de Hacienda, es el paso por el Congreso, donde la correlación de fuerzas no favorece al oficialismo. Incluso, el ala opositora macrista anticipó que no convalidaría un aumento o creación de impuestos. "La inflación se ataca con política macroeconómica, y aquí se necesitan dos cuestiones: una es un programa económico. Eso hoy ya existe. Pero por otro lado, se necesita el apoyo político, porque la economía no funciona en un vacío", sostuvo Guzmán en las declaraciones de este lunes. Cristian Carrillo EL DESTAPE