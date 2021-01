Segunda ola: el subtesteo en la Argentina es alarmante

Con una tasa de positividad del 32%, las cifras argentinas dan muestras del problema del sub-testeo. En el país no falta innovación científica, falta que los recursos y desarrollos técnicos se utilicen para un testeo efectivo y racional de la población.

20 de enero

Las cifras oficiales de Información Epidemiológica actualizadas hasta la fecha por la página web del Gobierno Nacional, muestran un total de 1.819.569 casos positivos de covid-19 confirmados hasta éste martes, sobre un total de 5.642.212 testeos en lo que va de la pandemia. Esto da una tasa de positividad del 32%.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que la tasa de positividad -es decir, la relación entre los casos positivos y el total de casos testeados- sea de un 10%. Las cifras argentinas dan muestras del problema del sub-testeo y la falta de un plan racional de rastreo y aislamiento de contactos estrechos.

Cuando el indicador da arriba de 10, significa que hay más personas infectadas de las que se tiene registro. En nuestro caso, con un 32%: son cientos de miles de casos de covid positivo que no se están detectando. El problema de este déficit en los sistemas de detección, es que los casos no detectados, no son rastreados y tampoco sus contactos estrechos y continúan contagiando el virus sin ningún tipo de control ni tratamiento.

La decisión política de no testear

El Gobierno Nacional se viene negando desde el principio de la pandemia a invertir los recursos necesarios para realizar campañas de testeo masivos: una pieza clave de la estrategia sanitaria frente al covid, la detección activa y preventiva frente a una enfermedad con una altísima transmisibilidad y un gran número de asintomáticos.

En momentos de pico, donde los sistemas de salud tienden a colapsarse, hay un límite importante para realizar los test y se opta por asumir a ciegas, que todas las personas que presentan síntomas son casos positivos. El problema es que el Gobierno tampoco optó por realizar un rastreo y seguimiento de contactos eficiente, basado en el testeo, en los momentos donde hubo más baja incidencia de casos, como ocurrió en el mes de diciembre.

El Estado viene de aprobar, a través del ANMAT, el primer test serológico rápido nacional, y así también financió otros tres test moleculares. El límite del sub-testeo no está en la innovación científica del país, si no en que los recursos destinados terminan embolsando ganancias para las empresas y laboratorios que producen los test, sin garantizar el testeo efectivo y racional de la población para achatar la curva de contagios y enfrentar una pandemia que se ha llevado la vida de 46.066 personas.

Una vez más, ¿por qué es necesario el test masivo?

Realizar campañas masivas de rastreo de personas infectadas permitiría el aislamiento de éstas y de sus contactos estrechos, y avanzar activamente sobre las siguientes cadenas de contactos y así poner barreras a la propagación del virus. Es una medida complementaria al aislamiento social y a otras medidas de cuidado, pero esencial en tanto que es la vía para conocer la situación epidemiológica y conducir el aislamiento racionalmente, además permite adelantarse a los eventos de sobredispersión (o picos) que caracterizan al covid-19.

De esta manera, se podría conocer con más certeza el mapa de la infección en la Argentina y actuar con más recursos en las zonas donde existen los principales focos. También permitiría determinar las actividades, trabajos y sectores más vulnerables de la población.

Disponer de los recursos para el sistema público de salud es urgente, por lo que una medida básica, para lograr poner la salud por delante de las ganancias y poder realizar campañas de test masivos -entre otras medidas- es la de expropiación y nacionalización de los laboratorios que los producen, junto con el refinanciamiento de los laboratorios públicos. (LID) Por Carla Libertad