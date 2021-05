Senado.Interna y demagogia: senadores oficialistas piden a Guzmán que no use fondos del FMI para la deuda

Las internas en el Frente de Todos habían entrado en un impasse gracias al fallo de la Corte Suprema. En el acto de este miércoles en Ensenada, Alberto Fernández compartió escenario con Cristina, Kicillof y Massa y aseguró: "Les pido a los medios que saquen esta foto y no se la olviden nunca, porque es la foto de nuestra unidad". Pero la foto no es lo mismo que la película.

6 de mayo

Este jueves el Senado de la Nación tratará un proyecto de declaración impulsado por los senadores más cercanos a la vicepresidenta. La iniciativa lleva la firma de Oscar Parrilli, José Mayans (jefe del bloque del FdT), Anabel Fernández Sagasti, Jorge Taiana y Carlos Caserio, entre otros.

La declaración propone "solicitar al Ministro de Economía de la Nación, Martin Guzmán, que los fondos que le corresponden a la Argentina, estimados en 4.350 millones de dólares, como consecuencia de la próxima emisión de DEG del Fondo Monetario Internacional, se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina y no al pago de la deuda".

El proyecto impulsado por el cristinismo, que se tratará en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, es todo un mensaje político en medio del conflicto con Guzmán y al mismo tiempo, busca separarse del rumbo de ajuste que viene aplicando el Gobierno que lo lleva a enfrentarse a su propia base social.

Días atrás el consultor político Artemio López, reconocido oficialista, había escrito una especie de advertencia: "Cuidado con erosionar la base electoral del FdT. No al ajuste!", expresó desde su cuenta de Twitter. Precisamente esa es la tensión que existe en un importante sector de la coalición de Gobierno, que se debate su futuro entre los compromisos con el FMI y una crisis social que se agrava cada vez más, llegando a niveles altísimos de pobreza y erosionando su legitimidad.

Esa preocupación es la que motiva la declaración presentada en el Senado, en donde se advierte que destinar los fondos del FMI que le corresponden a Argentina "para el pago de vencimientos" con los organismos de crédito sería "un grave error económico, social y político". Y reconocen: "En Argentina, los datos de pobreza conocidos recientemente son alarmantes. Nunca el país se vio en circunstancias tan tremendas".

El texto no es más que una simple propuesta de declaración y en caso de aprobarse no tendría ningún tipo de consecuencia práctica. Pero la presentación es relevante por dos motivos: por un lado, es una nueva señal que marca las tensiones dentro de la coalición oficialista a medida que avanza la crisis sanitaria, económica y social. Por el otro, reconoce que el pago de la deuda es una decisión política del Gobierno desde el día en que asumió el poder, pero no es el único camino posible.

Rechazar el pago de la fraudulenta deuda externa no solo es urgente si no que es posible, como parte de un plan que tenga como prioridad atender la alarmante emergencia social que se vive en el país. Para eso es necesario mucho más que una simple declaración, que apenas sirve para despegarse de la responsabilidad del ajuste y del costo político de una crisis cada vez más profunda. (LID) Por

Juan Manuel Astiazarán