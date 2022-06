"Si el Estado no activa, muchas familias no pueden acceder al derecho a una vivienda"

El Presidente encabezó el acto de entrega de 224 viviendas pertenecientes al Programa Reconstruir, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el intendente de Ensenada, Mario Secco, y la diputada Victoria Tolosa Paz.

23 de junio

El presidente Alberto Fernández destacó este miércoles el rol de un gobierno presente que garantice a su población los derechos básicos al sostener que "si el Estado no activa, muchas familias no pueden acceder al derecho de tener una vivienda".

"Nadie puede sentirse tranquilo, en paz, sin tener un techo que cobije a él y a su familia", dijo el jefe de Estado al encabezar en el municipio bonaerense de Ensenada el acto de entrega de 224 viviendas del Programa Reconstruir, que se lanzó el año pasado para finalizar 55 mil casas que quedaron inconclusas en la gestión de Mauricio Macri, con una inversión de 421 millones de pesos.

El mandatario señaló que "en los años que precedieron a nuestra llegada al gobierno pensaron que estos problemas los iba a resolver el mercado, dejaron este tema en manos de los bancos y mucha gente terminó encerrada en el laberinto de los créditos UVA" y afirmó que "esa no es la salida, nosotros creemos que el Estado está para poner igualdad en donde la igualdad no existe".

Acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el intendente local, Mario Secco, y la diputada Victoria Tolosa Paz, entre otros funcionarios, el mandatario dialogó con obreros que llevan adelante los trabajos y beneficiarios antes de efectivizar la adjudicación llave en mano de los nuevos hogares.

"Quiero decirles que acá con Mario (Secco), con Jorge (Ferraresi) estamos trabajando codo a codo, lo que necesitamos es que la Argentina se ponga definitivamente de pie", dijo al hablar luego en el acto, y sostuvo que "tenemos un futuro por delante, sabemos hacia donde estamos yendo, estamos convencidos del rumbo que hemos tomado".

En esa línea, comentó que "Jorge (Ferraresi) dice que espera que este plan siga" y reiteró que "una vez se creyó que este problema lo resolvía el mercado, pero estos problemas no los resuelve el mercado sino el Estado, el Estado comprometiéndose con la comunidad, sabiendo que si el Estado no activa muchas familias no pueden acceder al derecho de tener una vivienda".

Fernández exhortó a "estar presentes y con toda convicción", y a sentirse "orgullosos de que el Estado construya viviendas para los argentinos y argentinas que las necesitan" y resaltó que "ya tenemos más de 45 mil viviendas construidas y entregadas a partir del plan que lanzamos cuando comenzó nuestro gobierno".

"Cada vez que entregamos una casa, siempre le digo a Jorge (Ferraresi) ’me siento tan pleno, tan completo’, porque en verdad estoy resolviendo un problema de familia, de muchas familias que la están necesitando y esas casas quedan para ustedes", afirmó.

El jefe de Estado, asimismo, señaló que "necesitamos de todos y todas que nos acompañen a construir una Argentina más justa, más libre y más soberana como la que soñaron (Juan Domingo) Perón, Evita, Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner), y en la que yo estoy convencido también".

Ferraresi

Por su parte Ferraresi señaló que "55 mil viviendas fueron paralizadas en toda la Argentina, y no por desidia sino por decisión de un gobierno que pensaba que la vivienda no es un derecho y que el Estado no tiene nada que ver con congeniar ese derecho a argentinos y argentinas que no tienen la posibilidad de tenerla".

"A partir de la decisión del Presidente trabajamos para seguir construyendo una Argentina que les permita a los pibes tener el derecho a una vivienda cuando sean grandes y llegar al lugar que quieran llegar sin que nadie les ponga ningún límite", destacó el ministro.

En el mismo barrio se inició en abril de este año, a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial y PAMI y en el marco del programa Casa Propia-Casa Activa, la construcción de 32 viviendas para personas mayores y un centro de día que contará con espacios comunes y pileta climatizada cubierta, se informó oficialmente.

También participaron de la actividad el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti; y el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi.

Programa Reconstruir

El programa Reconstruir fue lanzado el 5 de mayo del 2021 en este mismo predio por el Presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro Ferraresi y prevé la finalización de 55 mil viviendas que fueron paralizadas desde 2016.

La iniciativa posibilita movilizar la economía a partir de los mercados locales de materiales e insumos para la construcción, promueve la incorporación de mano de obra y contribuye al desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren las condiciones de hábitat, vivienda, infraestructura básica y equipamiento comunitario en todo el país.