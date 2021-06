Situación de calle.En medio de la ola de frio y la pandemia más de siete mil porteños viven en la calle

Según un estudio del Observatorio de Innovación Social FCE de la UBA afirma que, por la crisis económica y social, la población en situación de calle se incrementó en un 6% en el último trimestre. El problema de la vivienda se sigue agudizando y es criminal en medio de la ola de frio.

30 de junio

Dicen que la pandemia afectó a todos, sin embargo, mientras algunas empresas hacen ganancias millonarias miles caen en la pobreza y la indigencia y son empujados a vivir en la calle. Y comenzando los fríos invernales, esta situación de vulnerabilidad tiende a agravarse y a transformarse en un verdadero crimen social. En este nuevo 2021, un reciente estudio del Observatorio de Innovación Social FCE de la UBA concluyó que, en el primer trimestre de este año, la población en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires se incrementó en un 6%, superando la cifra de 7000 personas.

La falta de vivienda es un flagelo que sufren a diario los sectores vulnerables hace años. Esta situación se viene empeorando al calor del desarrollo de la crisis social y económica acrecentada por la pandemia. Con el aumento de la desocupación, los bajos salarios, la quita del IFE y la suba indiscriminada de los alquileres, la falta de vivienda y la población en situación de calle seguirá incrementándose. El estudio advierte, como informaron en Perfil, que “El 42% manifiesta estar en situación de calle por perder empleos o la imposibilidad de mantener su vivienda y desalojar”.

Por otro lado, se puede observar en el estudio que, del total de los entrevistados “el 54% no recibe ningún tipo de subsidio” de parte del estado. Mientras la respuesta estatal son subsidios que no alcanzan ni para una pieza en un hotel y paradores nocturnos del Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, “casi 8 de cada 10 personas en situación de calle manifiestan no querer ir a pasar tiempo, la noche o días a los paradores de la Ciudad de Buenos Aires” advierte el estudio.

Sobre la situación sanitaria de esta población el estudio resaltó que “La mayor parte no tiene noción de su estado de salud. Y según los realizadores del estudio detectaron que “más el 75% tienen síntomas claros de depresión, angustia, agobio”, situación que genera que “más del 40% tiene adicción por las drogas”. (LID)