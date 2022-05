Tucumán: No se cumple el acuerdo salarial y hay protestas de los cosecheros del limón

Trabajadores del limón protestan en los ingresos a las plantas citrícolas de la provincia. “Los empresarios no están cumpliendo con el convenio acordado con el Gobierno y el gremio de UATRE”, señalaron dirigentes rurales.

10 de mayo

Referentes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) explicaron que el conflicto se desató este lunes y decidieron concretar medidas de fuerza con cortes en los accesos a las empresas del citrus.

“Los empresarios no están cumpliendo con el convenio acordado con el gobierno y el gremio de UATRE. En el mismo se dejó establecido, entre otros puntos, que hay tres calibres de la fruta y que cada uno tiene un precio y eso no se está respetando. Las empresas están pagando un solo calibre y no es lo que se negoció”, indicaron, Eduardo Martínez y Adrián Alderete delegados de UATRE en Monteros y Famaillá.

La protesta se extiende en diferentes frentes de cosechas en toda la provincia y no descartan, en caso de no obtener respuestas, cortes de ruta.

“Se están sumando compañeros de los departamentos Chicligasta, Monteros, Famaillá y Lules entre otros. Si no hay acuerdo lamentablemente la medida de fuerza se concretará en las rutas”, adelantaron y añadieron que “esperemos que la gente del Gobierno interceda para que este conflicto no se dilate y podamos destrabarlo”. (Primera Fuente)