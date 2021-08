Tucumán: Reportan un primer caso comunitario de la variante Delta

Una mujer que contrajo el coronavirus en el mes de julio, cursó la enfermedad sin complicaciones y fue dada de alta poco después, puede ser el primer caso detectado de circulación comunitaria de la variante Delta en Tucumán.

27 de agosto

La posibilidad surge ahora para las autoridades del Siprosa al recibir el resultado del estudio de las muestras que se enviaron al instituto Malbrán, tomadas a la paciente mientras se indagaba la forma en que entró en contacto con el virus.

La mujer no viajó al exterior ni tuvo contacto con personas que lo hayan hecho, es decir que no hay un nexo epidemiológico que explique la presencia de la temida cepa en su organismo, condición necesaria para hablar de la esperada y temida circulación comunitaria. Y no sería el único caso.

Según trascendió, por ahora sin confirmación de las autoridades, habría cuanto menos tres casos parecidos, a la espera el resultado de los análisis.

Consultada al respecto la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, indicó que "el caso está en estudio para confirmar o descartar por ahora la presencia de la variante Delta en la provincia".

Acerca de la paciente, la funcionaria remarcó que "está de alta, que contrajo la enfermedad estando vacunada con la primera dosis y que superó el trance sin mayores complicaciones".

En cuanto a las precauciones a tomar ante la inminencia de la llegada a Tucumán de la cepa dominante en el mundo, la ministra enfatizó que son las mismas que se recomiendan desde el comienzo de la pandemia. "Utilizar tapabocas, mantener la distancia social y sistematizar el uso de sanitizantes luego de cada interacción con personas o entornos no habituales, puede ser clave en una provincia en la que ya casi no quedan restricciones vigentes", dijo la titular de la cartera de salud.

En tanto el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, priorizó la importancia de seguir las mismas recomendaciones que se vienen emitiendo desde el inicio de la pandemia: “Cuando detectamos que una persona es positiva para Covid, la misma debe cumplir con su aislamiento, se realiza una vigilancia de todos sus contactos estrechos y luego reciben el alta. Si bien estamos alarmados por la variante Delta, debemos comportarnos como con cualquier variante de Covid, todas son contagiosas y por lo tanto pueden afectar a una persona vulnerable que desarrolle un cuadro grave y pueda fallecer”.

“Si nos contagiamos no importa qué variante sea nos tenemos que cuidar con el aislamiento preventivo de 10 a 14 días, el seguimiento clínico y la vigilancia de todos los contactos estrechos, tal como lo venimos haciendo. Con este caso en particular es lo que se hizo y si ahora tenemos la información de que se trató de una variante Delta, la paciente de todas maneras ya se encuentra de alta, al igual que todos su contactos estrechos, lo que nos marca seguridad y ahora tenemos que ver a través de la investigación si encontramos el nexo”, aclaró Medina Ruiz.

Respecto a la existencia de diferencia en los cuadros de Delta, el profesional manifestó que en los casos registrados no se detectaron y que los síntomas fueron leves sin agravamiento.

“Lo que la distingue es que suele tener mayor carga viral en las personas, es comparable a la Manaos en su capacidad de contagio. En la primera ola veíamos grupos familiares de 10 personas donde solo se contagiaban 3 y este año vemos que el contagio es de casi toda la familia, por lo cual debemos sostener más que nunca el cuidado personal, uso de barbijo de forma permanente y correcta, higiene de manos, evitar estar con personas que nos puedan contagiar y consultar precozmente cuando se presenten síntomas aunque sean leves como el dolor de garganta o catarro nasal”, aseveró Medina Ruiz. (Primera Fuente)