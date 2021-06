Tucumán: Salud abre la inscripción para la vacunación de personas de 45 a 49 años

El Ministerio de Salud Pública confirmó que desde las 6 de este jueves se podrán anotar los interesados en vacunarse contra la Covid-19, los que recibirían las primeras dosis este fin de semana.

3 de junio

La ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, confirmó en una entrevista con TV Prensa (Canal 10) que a partir de las 6 de mañana de este jueves se habilitarán los turnos para recibir la vacuna contra la Covid-19 para personas de entre 45 y 49 años. Los interesados podrán solicitar el turno en la web vacunartuc.gob.ar

Chahla explicó que se viene cumpliendo con el plan de vacunación que se trazó gracias a la constante llegada de vacunas. "En estas últimas dos semanas han llegado una mayor cantidad de dosis por lo que vamos a estar inmunizando también este fin de semana, como lo hicimos el fin de semana pasado con personas de entre 50 y 55 años, franja etaria a la que ya vacunamos a más del 50 por ciento de los inscriptos y esperamos terminar hasta el viernes con esta franja", afirmó Chahla.

La titular de la cartera sanitaria detalló además los segmentos de la población que se han ido inmunizando y anunció que pretenden "este fin de semana vacunar a las personas que tengan entre 45 y 49 años", siguiendo con una planificación que busca ir disminuyendo la edad de personas que se vacunan.

"A partir de mañana (por el jueves) a las 6 se va a abrir la inscripción y les pedimos que los que no puedan ingresar que intenten nuevamente porque mucha gente va a estar intentando al mismo tiempo. No se desesperen si no pueden ingresar en el momento porque hay una gran disponibilidad de turnos", adelantó la ministra.

Por otro lado, afirmó que "estarán llegando unas 14 mil dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V que se usarán para terminar con las personas que hayan recibido la primera dosis en marzo".