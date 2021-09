Tucumán: UATRE rechaza los montos del plan interzafra 2021

Ricardo Ferreyra, titular del gremio en Tucumán, brindó una conferencia de prensa este lunes para expresar su malestar ante la resolución del gobierno que fija los planes “sin modificaciones a lo que percibimos el año pasado”.

27 de septiembre

La zafra citrícola está llegando a su fin y con ella, llegan las inquietudes de los trabajadores que no emigran hacia otras latitudes (para participar de otras cosechas) sobre qué pasará con el pago de los planes intercosecha. En este marco, las negociaciones con el gobierno nacional no han llegado a buen puerto, según informaron desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

“Rechazamos el decreto (que establece el pago de los planes) porque no se modificó en nada lo que nos dieron el año pasado. Sufrimos un 50% de inflación y no se vio eso. No se dio curso a las notas que presentamos pidiendo modificaciones”, señaló en Radio Prensa Ricardo Ferreyra, referente del gremio en Tucumán.

En cuanto a los montos, el año pasado, cada obrero recibió unos 11.000 pesos: 7.000 pesos del plan propiamente dicho y una tarjeta social con un monto de 4.000 pesos para compra de alimentos. Según Ferreyra, este año, el monto será el mismo. “Para este año esperábamos que haya una mejora en ambos beneficios”, sostuvo. Y añadió que vienen reclamando que la tarjeta social se abone durante todo el año, en sintonía con el beneficio de la Tarjeta Alimentar.

“Seguimos percibiendo $7 mil, cuando a los planes sociales les incrementaron a $15 mil. Queremos que equiparen el interzafra con los planes sociales”, señaló.

Por otro lado, remarcó que no se hizo caso al pedido de modificar los requisitos para percibir el beneficio, uno de los reclamos más sentidos del sector. “El año pasado tuvimos varios compañeros que quedaron fuera, esperábamos que este año todos estén incluidos. No tiene que quedar nadie afuera del interzafra. Pero, lamentablemente, no hicieron caso a los planteos para que modifiquen los requisitos. Para ingresar no tenes que ganar más de 3 salarios mínimo vital y móvil. Más trabajamos, mas nos perjudican. Se debe rever la situación”, subrayó.

Y explicó que de 26 mil personas que se inscribieron, ingresarían, según los requisitos del gobierno, unos 18 mil. “Ponemos en alerta a nuestro gremio y vamos a llamar a movilización si no hay respuestas”, sentenció. (Primera Fuente)