Un informe de Unicef expone los efectos devastadores de la pandemia en la infancia

Los datos muestran la grave situación que atraviesan millones de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo. Sin embargo, no todos pierden con la crisis que profundizó el Covid-19.

18 de marzo

Un informe de Unicef relevó el impacto de la pandemia en niños y niñas de todo el mundo: aumentó la desnutrición y la pobreza, se interrumpió la educación de millones, empeoró el acceso a servicios de protección y salud. Los más afectados fueron los refugiados y solicitantes de asilo.

El cierre de las escuelas afectó a más de 168 millones de estudiantes en todo el mundo, y la mayoría de las escuelas cerradas corresponden a América Latina y el Caribe. También aumentaron los casos de abuso sexual infantil y los matrimonios infantiles, por lo que las niñas fueron las más perjudicadas.

Además, se frenaron las campañas de vacunación, interrumpiendo la campaña del sarampión en 26 países. El encierro afectó la salud mental de al menos 1 de cada siete niños, niñas y jóvenes, quienes sufrieron ansiedad, depresión y aislamiento. Pero incluso las medidas básicas de protección no pudieron ser cubiertas por 3.000 millones de personas del mundo, porque carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos.

Para noviembre 2020, se estimaba que alrededor de 7 millones de niños y niñas menores de cinco años habrían sufrido malnutrición aguda y la emaciación (adelgazamiento patológico), un aumento del 14% que podría traducirse en más de 10.000 muertes infantiles más al mes, sobre todo en África Subsahariana y Asia Meridional. Se redujeron en un 40% los servicios de nutrición dirigidos a mujeres y niños podría empeorar otros resultados relacionados con la alimentación.

Si bien Unicef afirma que “hay motivos para tener esperanza” gracias a los servicios prestados por esta organización, lo cierto es que, no alcanza, la desigualdad aumenta cada vez más: en doce meses, algunos ganaron fortunas gigantes. Según un informe de Oxfam, las ganancias que obtuvieron en 2020 las diez personas más ricas del mundo, incluidos Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates, serían suficientes para vacunar al mundo entero y revertir el aumento de la pobreza causado por la pandemia.

No todos perdieron con la pandemia y son los Estados Nacionales los que permiten a los multimillonarios acumular una riqueza cada vez mayor y de esta manera garantizan el aumento exponencial de la brecha entre ricos y pobres.

El aumento exponencial de la pobreza que se profundizó con la pandemia deja en evidencia un sistema donde algunos ganan y la mayoría pierden. No hay beneficencia que revierta este proceso, mientras no se cuestionen los privilegios de una minoría y continúen intocables. Los trabajadores y los sectores más golpeados por la crisis ya dan muestras de que no es la resignación la única respuesta posible frente a una situación que no les permite garantizar ni un mínimo nivel de vida a sus hijos e hijas. Las luchas que se dieron por tierra y vivienda en Guernica y las las impulsadas por los trabajadores y trabajadoras del frigorífico ArreBeef que se movilizan por un salario digno, son un ejemplo de ello. (LID) Por Luján Calderaro