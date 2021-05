Vacunas contra el covid-19.Las ganancias por sobre las vidas: Pfizer y BioNTech rechazaron suspender las patentes

Un funcionario del Gobierno alemán también fue crítico de la propuesta. Este rechazo ante la posibilidad de una suspensión de las patentes contra el coronavirus por parte de los principales laboratorios, farmacéuticas y sus Estados era previsible.

7 de mayo

Luego de que este miércoles, Katherine Tai -representante de Comercio Exterior de Estados Unidos- anunciara el apoyo por parte de Estados Unidos a la exención de las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra el covid-19, el rechazo por parte de Pfizer, BioNTech y Alemania (a donde pertenece BioNTech y Pfizer parcialmente) no se hizo esperar.

El CEO del laboratorio alemán-estadounidense Pfizer, Albert Bourla, sostuvo en una entrevista a la agencia de noticias AFP que su empresa no está “para nada” de acuerdo con la propuesta para suspender las patentes. Sostuvo que esa medida “no incrementará” la producción global "ni el suministro a corto plazo”.

Por su parte la farmacéutica alemana BioNTech afirmó que “la protección de las patentes de vacunas anti covid-19 no limita la producción ni explica los percances en el suministro en todo el mundo”. Y agregó que “si ninguno de los requisitos se cumple, la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna no pueden ser garantizados por el fabricante o el inventor. Y eso puede puede poner en riesgo la salud de los vacunados". Como si la salud de millones de personas en el mundo no estaría ya en riesgo junto con las millones de muertes producidas durante la pandemia.

Por el lado de Alemania, un funcionario del Gobierno de Angela Merkel expresó que "la sugerencia de Estados Unidos para liberar la protección de las patentes de vacunas anti covid-19 tiene importantes implicaciones para la producción de vacunas como un todo". El mismo funcionario agregó que "la protección de la propiedad intelectual es una fuente de innovación y debe seguir así en el futuro".

Sin embargo, la oposición de los grandes laboratorios y algunas de las potencias centrales a una posible liberación de patentes era previsible. Los anuncios tardíos por parte del gobierno de Biden, haciendo lugar a un pedido que se hizo formalmente en la OMS por parte de India y Sudáfrica en Octubre de 2020, y que fue reclamado por expertos desde el inicio de la pandemia, responde por un lado a que ya garantizó el negocio millonario de los laboratorios que producen la vacuna en suelo norteamericano. En ese país se llegó a una situación donde la oferta de vacunas en ese país supera a la demanda y desde el Estado se ofrecen compensaciones a quienes se vacunen contra el covid.

Por otro lado, llega en un momento donde la situación y el futuro de la pandemia se muestra más preocupante, con nuevas olas en los distintos países del globo, con nuevas variantes del virus más letales y contagiosas y con países como India y Brasil con niveles de contagio alarmantes que generan las condiciones para la aparición de nuevas cepas y la pérdida de eficacia de las vacunas existentes. (LID)