"democratización de la justicia": Organizaciones sociales y políticas marcharán para reclamar por una mejor justicia.

Una marcha con el pedido de "democratización de la justicia" y contra la Corte Suprema se realizará por la tarde de este martes hacia el Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires promovida por organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial.

1ro de febrero

Participarán, entre otros, el cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el dirigente social Luis D’Elia, y uno de los organizadores de la protesta, el juez del Tribunal Oral Criminal 29 Juan María Ramos Padilla.

Ramos Padilla, amigo personal del expresidente Raúl Alfonsín, fue uno de los primeros jueces que investigó la disposición final de desaparecidos en cementerios públicos de la provincia de Buenos Aires.

El magistrado convocó al acto para que el Poder Judicial "se transforme en un servicio de justicia" y no quede reducido a una "protección a intereses que no son los propios de los argentinos".

También anunciaron su participación las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), entre otros organismos.

El partido Frente Grande dijo que acompañará "con expectativas y esperanzas" la movilización al Palacio de Tribunales.

La alianza Juntos por el Cambio criticó la marcha y señaló que suma "gravedad institucional" a la escena política. Señaló que la Constitución establece un mecanismo para remover y estimó que "este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno", según interpretan.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, aclaró que el Gobierno "no toma postura" respecto a la marcha: "El Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social. Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno", dijo.

Pero dijo que "la postura del Gobierno respecto de la Corte Suprema, y de la tardanza de la Justicia, así como a la arbitrariedad con la que algunos casos se resuelven más rápido que otros, y respecto de la falta de justicia en general, es bien conocida".

D’Elía dijo este lunes en declaraciones radiales que "esta Corte deja mucho que desear en términos de independencia y está subordinada a intereses que no tienen nada que ver con la justicia en Argentina". Por ello aseguró que "mañana a las 8 de la noche la Corte Suprema tiene que presentar su renuncia e irse".

En tanto, el sindicato docente Suteba también convocó a la manifestación por una "Justicia Independiente y Democrática" y dijo que "mañana marchamos a las 16 desde el Obelisco a la Corte".

Las tres principales consignas del acto son el repudio al desempeño de la Corte y sus miembros, el reclamo contra la impunidad y el fin del "lawfare" o la "guerra judicial" con fines políticos.

El diputado por el Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro afirmó que la Corte "tiene que rendirle cuentas a la sociedad" y por este motivo "es legítimo que la gente se exprese" en la movilización que se hará este martes al Palacio de Tribunales para reclamar reformas en el Poder Judicial.

"Soy diputado nacional, y por eso tengo dudas para participar, pero me parece legítimo que quienes sienten que debe haber un recambio se manifiesten", dijo a Radio Con Vos. Recordó que fue muy crítico "cuando dos de los cuatro miembros de la Corte Suprema intentaron entrar por decreto".

"Si no fuese diputado nacional, no tengo ninguna duda de que estaría ahí", concluyó Santoro.

TÉLAM