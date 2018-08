ALLANAMIENTOS A CFK La “grieta” llegó al bloque peronista del Senado: diferencias sobre los allanamientos a CFK

Ante el pedido del juez Bonadio de allanar departamentos de la ex presidenta, el bloque de senadores del Pj Federal se debate entre habilitarlo o no. La discusión será este miércoles.

13 de agosto| |

En el marco de la causa por las coimas en la obra pública que destapó los cuadernos presuntamente escritos por Oscar Centeno, el juez Claudio Bonadio pidió allanar departamentos y oficinas que pertenecen a la ex presidenta Cristina Fernández.

Según fundamenta el juez a partir de lo que habría escrito Centeno, eran parte del recorrido del dinero de las coimas. Bonadio ya adelantó que más adelante volverá a pedir el desafuero de la senadora.

Para que finalmente se allanen las propiedades, primero el Senado debe votar si aprueba o no dicho procedimiento. La votación para definirlo podría tener lugar este miércoles. La sesión de la Cámara Alta esta llamada con ese objetivo.

Descontando que el bloque de Cambiemos votará a favor y el bloque de Unidad Ciudadana en contra, el bloque del peronismo federal -que hoy preside Miguel Ángel Pichetto- parece estar dividido y no votarían de conjunto por sí o por no.

El senador por Formosa, José Mayans, destapó la grieta dentro del PJ federal, confesando en una entrevista por FM La Patriada que dentro del bloque “no hay posición unificada”.

También adelantó su voto negativo afirmando que los allanamientos son “de un efecto mediático” y que no se puede proceder porque “acá no existió ni siquiera sorteo de la causa. No apoyo el pedido de allanamiento a Cristina Kirchner”.

Según versiones periodísticas Pichetto y otros miembros de su bancada, como Dalmacio Mera, Carlos Caserio, Rodolfo Urtubey y Mario Pais, votarían a favor de habilitar los allanamientos para “no obstaculizar la investigación judicial”.

Si bien los allanamientos no tienen el mismo peso político y judicial que el desafuero -donde todo el peronismo votaría en contra sino hay sentencia firme-, la división muestra las distintas estrategias políticas del peronismo parlamentario alrededor de Cristina Fernández.

La senadora es una de las dirigentes con peso en la política nacional y el caudal de votos que arrastra no es para nada despreciable, más considerando que todavía no hay una figura aglutinante dentro del peronismo hacia las elecciones del año que viene.

Los cuaderno de Centeno abrieron una dinámica que todavía nadie puede asegurar cómo va a terminar. Si bien coyunturalmente puede favorecer a Cambiemos, todo el entramado de corrupción entre el Estado y los empresarios ligados a los negociados con el mismo, toca a las puertas del círculo cercano del macrismo.

La casta judicial, de la mano de Bonadio, intenta que todo se canalice para el lado de ex funcionarios de la administración anterior y salvar a los empresarios que son parte necesaria de la corrupción.

El peronismo, más preocupado en su destino electoral que en combatir la corrupción, camina con pies de plomo, midiendo cada jugada, calculando cuanto le favorece seguir con el “show de los cuadernos” o no. (LID)