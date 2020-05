Alberto Fernández: "El sistema financiero argentino le presta plata a los que les sobra"

El Presidente explicó que desde el gobierno nacional se lanzó una serie de instrumentos para lograr que quienes lo necesitan puedan acceder, como "la garantía del Estado para las pymes".

10 de mayo

El presidente Alberto Fernández sostuvo que el sistema financiero argentino "le presta plata a quienes le sobra y a los que no la tienen les ponen tantos reparos que nunca pueden acceder a un crédito".

Adelantó además que con el equipo económico comenzó un trabajo para dar una oferta de inversión en títulos públicos del Estado en pesos, y aseguró que su "gran obsesión" es "terminar con las Leliqs y las Lebacs".

"Toda mi vida he dicho que el sistema financiero argentino es un extraño sistema que le presta plata al que no la necesita, a quienes le sobra; y a los que no la tienen les ponen tantos reparos que nunca pueden acceder a un crédito", sostuvo Fernández en diálogo con Futurock .

El primer mandatario explicó que desde el gobierno nacional se lanzó "una serie de instrumentos tratando de evitar esto", como "la garantía del Estado para las pymes".

"Hay más de dos millones de personas que cobraron el sueldo este mes porque el Estado puso el dinero", destacó.

Fernández aseveró que "hay cerca de 100.000 pymes que accedieron al crédito, pero hay 600.000 pymes. ¿Las otras 500.000 no lo necesitan o les cuesta? Hay un gran número a los que les cuesta (acceder) porque los bancos les ponen reparos".

El Presidente de la Nación explicó que "el Banco Cental (BCRA) ha hecho un enorme esfuerzo en este tiempo porque han bajado las tasas y el margen de ganancia desmedida que tenían los bancos se fue acotando. Eso es cierto, pero no es suficiente".

"El BCRA también alivió muchas cargas para los que toman créditos. Le ha dicho a los bancos que den créditos aunque tengan cheques rechazados o estén en el Veraz. La impresión que tengo es que a veces los bancos son renuentes", manifestó el Jefe de Estado.

"No todos son iguales, pero siguen poniendo obstáculos y ahí con (el ministro de Economía Martín) Guzmán y (el presidente del BCRA) Pesce venimos hablando hace dos semanas para ver qué presión podemos poner a los bancos para que presten, porque le hemos liberado los encajes para esos fines y no lo hacen", remarcó.

Por otro lado, Fernández indicó que con Guzmán y Pesce empezaron un trabajo para poder "dar una oferta de inversión en títulos públicos del Estado en pesos".

"Nos fue muy bien el jueves, tuvimos una demanda cuatro veces superior a lo que estábamos ofertando", destacó.

"Ese es el camino para terminar con las Leliqs, porque este sistema de que los bancos se financien con el BCRA y hagan negocios con eso es incomprensible. Mi gran obsesión es terminar con las Leliqs, Lebacs y todo ese sistema que pretendía secar la plaza por la emisión desmedida y terminaban pagando intereses cuantiosos a los bancos. En eso estamos trabajando",concluyó.