Alberto Fernández y una confesión impensada: "Con Vicentin me equivoqué"

El Presidente dijo que pensaba que la situación de la empresa "estaba mucho más asumida". Ahora afirma que alguien le presente "una solución".

13 de julio

El presidente Alberto Fernández reconoció en la tarde de este lunes que tuvo "una percepción errada de lo que aparentaba ser una aspiración de recuperación de Vicentin", y aclaró que ante "la reacción que hubo", se quedó "esperando" que alguien le "traiga una solución".

"Cuando yo miro para atrás y veo qué hice mal. Yo me equivoqué con el tema de Vicentin porque creí que la situación estaba mucho más asumida. Pensé que todos iban a salir a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima. Pero no pasó, todos se pusieron a acusarme de cosas horribles. Dije ‘bueno si tienen solución mejor, tráiganmela, pero sigo esperando", puntualizó.

"Seguimos esperando a que alguien diga cuál es la alternativa a lo que dijo Alberto Fernández, que evidentemente tuvo una percepción errada de lo que aparentaba ser una aspiración de recuperación de Vicentin", enfatizó Fernández.

En declaraciones a radio La Patriada, detalló: "Lo que uno quiere es salvar una empresa que es referencia en la exportación de cereales en Argentina y que no la desguacen judicialmente. Como vi la reacción que hubo, me quedé esperando que alguien me traiga una solución".

La oposición y la "retórica de la demonización"

El presidente aseguró que la oposición busca "demonizar" el rol del oficialismo como lo hizo antes del gobierno de Cambiemos, pero señaló que no toma en cuenta "lo que pasó en el medio" durante la administración de Mauricio Macri.

"Ahora quieren volver con esa retórica (de la demonización), con esa lógica, y no se dan cuenta de lo que pasó en el medio", subrayó el jefe de Estado en declaraciones a radio La Patriada.

Fernández expresó: "Lo que yo quiero es que tomemos la cosas con otra sensatez. El camino del odio no conduce a ningún lado, el odio nos paraliza, solo estás mirando para atrás, y estás mirando en el pasado el problema del presente".

"Yo creo en el disenso, en la diversidad de todo tipo, pero el disenso es posible si nos respetamos. No si nos toleramos; hay que respetar, no tolerar, porque tolerar supone taparse la nariz y tragar algo que no nos gusta", señaló el mandatario nacional.

Luego de varios días de tensión con la oposición, el Presidente dijo que espera que termine "este tiempo de odio".

"Yo me lo puse en la cabeza y no voy a parar" hasta cumplirlo, sostuvo el jefe de Estado, que dijo que busca "aprender del pasado".

Y agregó: "Yo juzgo el pasado más inmediato muy negativamente, tampoco me gusta hacer bandera porque tengo que seguir caminando".

"Un sistema judicial digno"

Por otra parte, Fernández afirmó que "los argentinos necesitan un sistema judicial digno" en el que la Justicia "funcione bien" y "no estén los juicios bajo sospecha".

"Tenemos que hacer de una vez por todas una Justicia que funcione bien. Lo que los argentinos necesitamos es un sistema judicial digno, que no estén los juicios bajo sospecha, que uno no vea de modo tan pueril cómo los fallos cambian siguiendo el viento político", enfatizó Fernández.

En declaraciones a radio La Patriada, el jefe de Estado resaltó: "Lo que quiero es que haya juicios dignos, que juzguen de acuerdo al derecho y que no se vean sometidos a las presiones ni del poder político ni de los poderes fácticos, que muchas veces operan sobre la justicia mucho más que los poderes políticos". (IProfesional)