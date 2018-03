Canje de pasajes: diputados del izquierda denuncian sobresueldos en el Congreso

Reproducimos el comunicado de los legisladores del Frente de Izquierda.

26 de marzo

Consultado sobre la difusión periodística de los canjes de pasajes que cobran diputados y senadores y que permiten que muchos de ellos se lleven más de 300 mil pesos anuales por pasajes que no usan, Nicolás del Caño, diputado nacional del PTS-Frente de Izquierda, recordó que “nosotros no sólo no cobramos nunca estos verdaderos sobresueldos que implican los canjes de pasajes, sino que también denunciamos en reiteradas oportunidades estos privilegios que tienen los legisladores, y ni hablar de los dietazos que se aplican cada año y que engordan dietas de casi 100 mil pesos por mes.

Podemos decirlo porque no tenemos ningún privilegio que defender, porque cobramos el sueldo de un docente y el resto de nuestra dieta lo aportamos a diversas luchas. En los primeros meses de este año los diputados del PTS-FIT aportamos a diversos fondos de lucha de trabajadores, organizaciones de mujeres y otras, más de 400 mil pesos. Un monto similar al que, por ejemplo, Elisa Carrió se metió en el bolsillo durante el año 2017 con este sistema obsceno”.

Y agregó: “¿Qué van a decir ahora los defensores de la transparencia que se apuran a embolsar sobresueldos con una mano mientras con la otra pontifican sobre la moral y las buenas costumbres? Son los mismos que levantaron las dos manos para robarle a los jubilados con la reforma previsional en diciembre y que se preparan para volver a votar contra los trabajadores con la reforma laboral”.

Por su parte, su compañera de bancada Nathalia González Seligra, diputada nacional y docente de La Matanza, señaló que “desde el año 2014 en que llegamos a la Cámara de Diputados todos los años hemos vuelto a presentar nuestro proyecto de igualación de dietas y haberes de legisladores y funcionarios políticos con el salario de un docente. El proyecto plantea que los ingresos que cobran los diputados, senadores y funcionarios sea equivalente a lo que percibe mensualmente una docente con 36 horas cátedra y 20 años de antigüedad en la Provincia de Buenos Aires, o el equivalente a dos salarios iniciales docentes en esa provincia. Nunca logramos que se ponga a discusión siquiera en un temario de una comisión. Vamos a insistir para que se apruebe nuestro proyecto”.