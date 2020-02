Jubilaciones de privilegio: Juntos por el Cambio anticipó que no dará quórum

El interbloque anunció que no dará quórum para la sesión y advirtió que los que den número serán "cómplices" y que "el oficialismo pretende cooptar al Poder Judicial disfrazándolo de una ley anti-privilegios".

El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados anunció queno dará quórum para la sesión en la que el Frente de Todos busca debatir hoy el proyecto referido a las jubilaciones especiales de la Justicia, y advirtió que los que den número serán "cómplices" y que "el oficialismo pretende cooptar al Poder Judicial disfrazándolo de una ley anti-privilegios".

Tras una reunión de interbloque en la que se definió no dar quórum en la sesión prevista para el mediodía, la principal bancada opositora advirtió que "quienes den quórum serán cómplices de esta maniobra".

"El proyecto del Poder Ejecutivo es el corolario de un proceso que busca avasallar el Poder Judicial. El oficialismo pretende garantizar la impunidad mediante las teorías de Lawfare, el proyecto para modificar las prisiones preventivas en casos de corrupción, la intervención del Poder Judicial de Jujuy y la desarticulación del sistema de testigos protegidos", dijo.

"Ahora quieren provocar la renuncia masiva de jueces y fiscales, la cual podría alcanzar a casi la mitad del Poder Judicial, paralizando causas y habilitando la discrecionalidad para nominar a dedo a los jueces que deben investigar la corrupción kirchnerista", agregó.

En un comunicado sostuvo: "Queremos advertir a la sociedad que no se sorprenda si para completar esta maniobra quieran reformar el régimen de subrogancias".

"Juntos por el Cambio lamenta que el oficialismo haya rechazado la propuesta elevada hoy por nuestros legisladores" en el plenario de comisiones que debatió la ley del Ejecutivo que impulsa modificar los regímenes especiales de jueces y diplomáticos.

"Coincidimos en la necesidad de cambiar los regímenes jubilatorios que tienen privilegios, pero observamos que el oficialismo tiene un objetivo último que es peligroso para la democracia y la República. Por ello, ofrecimos al Frente de Todos incorporar una cláusula transitoria para evitar que haya un éxodo masivo de magistrados y sobrevenga la anomia en el Poder Judicial. Intentamos persuadir al oficialismo durante toda la jornada, pero no tuvimos el eco esperado", señalaron..

"Si no aceptan la cláusula es claro que solo van por el Poder Judicial", concluyeron. Esa cláusula propuesta por Juntos por el Cambio en su dictamen de minoría dice:

"Los funcionarios y/o magistrados comprendidos en el anexo 1 de la ley 24.018 que a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones introducidas en la presente ley tuvieren otorgado el beneficio o reunido la totalidad de los requisitos establecidos en el régimen de esa norma, mantendrán el derecho a los beneficios que la misma otorga, el cual podrá ejercerse en cualquier momento".

Tonelli: "No estamos de acuerdo con el tratamiento express"

El diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, ratificó hoy que la bancada de Juntos por el Cambio no dará quórum en la sesión especial convocada este mediodía para debatir el proyecto que modifica el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos, consideró que el proyecto representará "un éxodo de jueces" y dijo que el oficialismo "no acepta" ninguno de sus pedidos de modificación.

"No vamos a dar quórum porque no estamos de acuerdo con este tratamiento express", dijo el diputado de PRO Pablo Tonelli en diálogo con Télam, y agregó que "el oficialismo no acepta ninguna modificación" a la letra del proyecto de las que reclamaba la oposición.

La Cámara de Diputados debatirá hoy el proyecto de reforma de las jubilaciones de privilegio de la justicia y el servicio exterior, en una sesión especial que comenzará al mediodía.

Ayer, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, con el respaldo de algunas bancadas opositoras, logró dictamen de mayoría para el proyecto que buscará aprobar en la sesión convocada para hoy, pero la coalición opositora Juntos por el Cambio resolvió no dar quórum para la sesión.