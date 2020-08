No importaron los rechazos sobre ex abogado defensor de acusados por crímenes de lesa humanidad: Maggio integrará el Tribunal de Impugnaciones de Tucumán

Desoyendo a los organismos de DD.HH, la Legislatura aprobó la postulación del ex abogado defensor de acusados por crímenes de lesa humanidad, ex fiscal de Estado y ex representante legal del Arzobispado de Tucumán. El magistrado es además sobrino político del Ministro Fiscal y cuñado de una vocal de la Corte.

6 de agosto

Con 40 votos a favor y 3 en contra, la Legislatura tucumana aprobó este jueves el pliego enviado por el gobernador Juan Manzur y Facundo Maggio (actual juez de Instrucción Penal) formará parte del Tribunal de Impugnaciones de la provincia.

Para su aprobación, el oficialismo logró un acuerdo con el bloque de Fuerza Republicana y el Partido por la Justicia Social. Solamente votaron en contra los radicales José Ascárate y José María Canelada y el parlamentario de Libres del Sur, Federico Masso, quienes ya habían adelantado que rechazarían el pliego de Maggio, cuestionando entre otros motivos el vínculo que mantiene con el actual jefe de los fiscales, Edmundo “Pirincho” Jiménez. Maggio está casado con una de las sobrinas de Jiménez, que además es hermana de la vocal de la Corte, Eleonora Rodríguez Campos.

"Este juez es sobrino político del ministro fiscal Edmundo Jiménez, quien fue diez años ministro de Alperovich, que armó la Justicia de la impunidad, que es tío de una jueza de la Corte, que es familia de quien está al frente de la morgue judicial. Como un pulpo, puso un tentáculo en cada área sensible de la Justicia penal para garantizar impunidad", manifestó Canelada.

La postulación del magistrado contaba con una decena de impugnaciones de diversas organizaciones en Derechos Humanos, abogados y ciudadanos, desde donde rechazan que “un defensor de genocidas ocupe cargos tan importantes en la justicia”. Entre otras cosas, le endilgan a la figura de Maggio una “falta de compromiso y de respeto por los derechos humanos exteriorizada” y “falta de idoneidad”.

Por estas mismas razones habían impugnado sin éxito su candidatura a juez de instrucción penal en 2018 y que repitieron ahora ante la Legislatura tucumana, que nuevamente desoyó sus planteos.

En ese sentido, la agrupación H.I.J.O.S difundió en sus redes sociales que "a pesar de haber impugnado, a pesar de haber llevado las voces de todos a la Legislatura, a pesar de las actuaciones casi teatrales de algunos legisladores que se mostraban conmovidos, a pesar de la Memoria hoy los legisladores vuelven a escribir un página negra en la historia".

Asimismo denunciaron que "no es la primera vez que las alianzas entre el PJ y el Bussismo sirven para acompañar la impunidad, podemos hacer una larga lista de favores, premios y silencios cómplices y vergonzosos".

Quienes también rechazaron la postulación fueron la Fundación Mujeres por Mujeres y Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres), las cuales cuestionaron el “poco interés” de Maggio de avanzar en la causa por abuso sexual en contra del senador José Alperovich.

Sobre este particular, Canelada señaló que "Maggio es el juez que investiga la denuncia contra José Alperovich, que fue demorada a propósito, y al que un juez de Cámara le ha señalado que su actuación podía generar nulidades. Y es el mismo juez que también decidió en la causa de las valijas de la Legislatura, presidida por Manzur, que nadie tuvo responsabilidad penal por los 560 millones de pesos de los tucumanos que no se sabe en qué se han gastado”.

Los otros postulantes

Junto al de Maggio, también fueron aprobados los pliegos de Carlos Santiago Caramuti, como Juez del Tribunal de Impugnación en el Centro Judicial Capital; César Gabriel Exler, para el cargo de Juez del Trabajo en el Centro Judicial Capital; de Sandra Alicia González como jueza de Primera Instancia del Trabajo; y Carlos Mariano Delgado, como Defensor Oficial Penal de la II Nominación en el Centro Judicial Concepción. Todos ellos fueron aprobados por unanimidad. (Primera Fuente)