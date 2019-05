Para el Gobierno, el anuncio de Cristina Kirchner obedece a su "lógica casi faraónica"

21 de mayo

El Gobierno analizó en reunión de Gabinete el anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Kirchner anunciada el sábado, y los voceros oficiales consideraron que se enmarca dentro de la "lógica casi faraónica" de la ex mandataria, dijeron que "subestima" a los votantes y advirtieron que esperarán para estar seguros de que no sea "un globo de ensayo" del kirchnerismo.

"Nadie sabía lo que iba a pasar. De hecho se sorprendieron los propios kirchneristas. Es una lógica casi faraónica: salgo del palacio y del templo y comunico a mis súbditos", opinó el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro, en una rueda de prensa en Casa Rosada, al finalizar la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri.

Se refirió así al modo en que se comunicó la sorpresiva fórmula presidencial. "La forma en que tomamos las decisiones hablan de quiénes somos", dijo en ese sentido el ministro, que lo contrastó con Cambiemos "donde nadie puede decir que las discusiones de nuestro Gobierno no se hacen a la luz de todos los ciudadanos", según aseguró.

"Sigo creyendo lo mismo: si Cristina va en la fórmula, Cristina es la candidata", repitió el ministro del área educativa sobre sus declaraciones del sábado, apenas se conoció la noticia. Y agregó que creer que no es así implica "subestimar mucho a cada uno de los argentinos o las argentinas".

"¿Realmente alguien puede creer que si la ex presidenta va en la fórmula no es ella la centralidad, la que va a tomar las decisiones?", se preguntó.

En ese marco afirmó que para el Gobierno "no ha cambiado nada" sobre sus especulaciones de que competirían contra la ex mandataria.

"Tenemos que seguir trabajando y gestionando para cambiar al vida de los argentinos", sostuvo.

El otro vocero oficial luego de la reunión con Macri fue el vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno de Modernización, Andrés Ibarra, quien dijo que desde el Gobierno no saben si "es una posición definitiva o un globo de ensayo" el anuncio de esta fórmula presidencial.

"De un día para otro aparecen estas decisiones, no sabemos lo que puede pasar mañana", agregó Ibarra.

Y consideró que "si no hubiera algún tipo de debilidad visualizada hacia una segunda vuelta electoral" sería "muy raro" este cambio de la figura "más importante en caudal electoral del peronismo, que es la ex Presidenta, por este enroque por otros candidatos que no tienen hasta hoy una medición de imagen importante", en referencia a Alberto Fernández.

A su turno, Finocchiaro se había mostrado incluso partidario de preguntarle a Fernández "si va a renunciar al día siguiente de haber asumido", al tiempo que hizo alusión al personaje bíblico del discípulo Tomás, que según cuenta el Evangelio llegó luego de que Jesús apareció resucitado, y no creyó el relato de sus compañeros hasta no verlo por sí mismo.

"Yo soy como Tomás, ver para creer", ironizó el ministro.

Ibarra confirmó que en la reunión de Gabinete de este lunes se analizó la postulación de la ex mandataria.

"Pero realmente estamos muy enfocados en consolidar nuestro espacio", contó. Y aseguró que el eje está en "infraestructura, conectividad en comunicaciones, desarrollo del turismo y educación, todo para consolidar este perfil de cambio".

"Nuestra campaña va a tener que ver con nuestra identidad", adelantó el secretario de Modernización.

También reveló que en Gabinete se habló "con preocupación de la amenaza que tuvo el fiscal Stornelli".

"Claramente pareciera un accionar mafioso, porque en realidad había una simulación de un explosivo en la casa de los hijos. Pareciera de apriete respecto de lo que está haciendo el fiscal", indicó Ibarra sobre el episodio.