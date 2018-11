Recesión y más inflación: las expectativas de lo que viene

La expectativa de inflación para 2018 se elevó a 47,5 % y se espera que la economía termine con un derrumbe de 2,4 %. Los salarios, los más afectados.

Las expectativas de inflación para este año se elevaron respecto a las del mes pasado, pasando de 44,8 % para diciembre de 2018, a 47,5 %. Al mismo tiempo, se espera que la economía argentina tenga una baja del producto en 2,4 % en el 2018, desde una estimación previa de 2,5%, según informó ayer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en base al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza mensualmente.

No obstante, la realidad economia producto de las medidas de ajuste fiscal y monetario, asi como la devaluación, indica que la recesion y los precios podrian terminar en niveles más profundos aún.

Por su parte, en promedio los 55 encuestados estiman que el dólar llegará a $ 39,60 en diciembre y $ 48,9 hacia fines de 2019, muy lejos del número proyectado en el Presupuesto 2019.

Los salarios reales seguirán entonces fuertemente a la baja, aunque esta variable es omitida en el cuestionario realizado por la entidad monetaria.

Inflación Para el año 2018 se pronosticó una inflación de 47,5 % interanual, elevádose 2,7 puntos porcentuales respecto a la encuesta de septiembre (que había arrojado una expectativa inflacionaria de 44,5 %). Por su parte, la inflación núcleo (incremento promedio de precios no regulados) esperada para fin de año es de 48,0 % (+4 p.p. respecto a la encuesta del mes pasado).

Para 2019 la expectativa de inflación de los analistas se ubicó en 27,8 % interanual. (+0,8 p.p.) y en 26,8 % para el núcleo (+0,9 p.p.). Para 2020 la previsión de inflación del REM alcanzó 19,6 % interanual (+0,6 p.p.) y 18,0 % para la inflación núcleo (+0,5 p.p.).

Para el primer trimestre 2019, el ritmo de inflación mensual esperado se ubica en 2,4 % y 2,2 % para la núcleo.

Caída de la actividad económica En relación con el Producto Interno Bruto (PIB) real para 2018, se espera una contracción de 2,4 % hacia fin de año, aunque el FMI pronosticó una caida de 2,6 % y la evolución reciente muestra que la recesión está más cerca del -3 %.

Para el año 2019 los analistas esperan una variación del PIB real de -1,0 %, cayendo -0,5 puntos porcentuales respecto a la encuesta de septiembre, y perforando las proyecciones del Presupuesto que indican una contracción de 0,5 %. La expectativa de crecimiento económico relevada para 2020 es de 2,4 % (+0,2 p.p.).

Tasa de interés (Leliq)

La tasa promedio de interés para noviembre es de 68 % (tasa de interés de referencia basada en Letras Líquidas -LELIQ - en pesos a 7 días) presentando un aumento de 3 puntos porcentuales respecto a las expectativas del mes anterior.

Así también, se prevé un sendero que comienza a descender lentamente a partir de diciembre de 2018 hasta alcanzar 35% en diciembre de 2019 (manteniéndose la expectativa para este último nivel respecto de la encuesta previa).

Las tasas de Leliq, según el promedio de las proyecciones del REM, para diciembre de 2018 y para los próximos 12 meses, se ubican en 64,78 % y 42,68 %, respectivamente.

De esta manera, el "torniquete" monetario que actúa como arma de doble filo en una economía recesiva que contiene el dólar a base de ajuste y de un endeudamiento atroz, continuará por varios meses más, de acuerdo a las expectativas de los agentes consultados.

Tipo de cambio En cuanto al tipo de cambio nominal, descendieron levemente los pronósticos para todos los períodos relevados. Los consultados esperan que en diciembre de 2018 el dólar minorista se ubique en promedio en $ 39,3 por dólar y llegue en diciembre de 2019 a $ 48,9 por dólar.

Si bien el sendero muestra más moderación respecto a las corridas cambiarias vertiginosas, se mantiene una correlación con la inflación que garantiza la medida necesaria para que la devaluación avalada por el gobierno sea efectiva desde el punto de vista de la rentabilidad capitalista, atacando los salarios reales.

Salarios La cuestión salarial no es consultada en la encuesta. No obstante, el ritmo inflacionario contrastado con la la lenta evolución salarial (no obstante varios gremios comenzaron a reclamar la reapertura de paritarias) indica que continuará el descenso del poder adquisitivo que registra el Indec.

Según este organismo, en agosto los salarios subieron un 21,9 % en relación al mismo mes del 2017 mientras que la suba de precios fue de 34,4 %. Una pérdida de 12 puntos.

Asimismo, los salarios de convenio perdieron el tercer trimestre de este año entre 10 % y 20 % respecto a 2017. De continuar este ritmo, la CTA Autónoma estima que la pérdida salarial de 2018 será la peor desde el 2002.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) consiste en un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente realizan analistas especializados, locales y extranjeros, sobre la evolución de variables seleccionadas de la economía argentina que recopila el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De acuerdo a lo especificado por el BCRA, se contemplaron los pronósticos de 55 participantes, entre los cuales se cuentan 34 consultoras y centros de investigación locales, 14 entidades financieras de Argentina y 7 analistas extranjeros. (LID). Imagen/Enfoque Rojo