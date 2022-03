Audiencia pública.Olmos Gaona afirmó que el Gobierno optó por someterse al FMI existiendo otras alternativas

El historiador y especialista en derecho internacional señaló las normativas que el organismo internacional incumplió de su propio convenio constitutivo que hacen posible declarar como ilegal la deuda contraída con el Fondo. Explicó opciones posibles para seguir ese camino y alentó a pelear por la soberanía.

15 de marzo

Este lunes en la audiencia pública “Las consecuencias del pacto con el FMI” convocada por el Frente de Izquierda en un anexo del Congreso de la Nación, que contó con la presencia de Nora Cortiñas y Eric Toussaint, Alejandro Olmos Gaona realizó una exposición para fundamentar el carácter ilegal del programa firmado con el Fondo Monetario en 2018 por la gestión de Mauricio Macri. El especialista en derecho internacional y uno de los principales investigadores sobre deuda externa del continente, desarrolló algunos de los recursos que se podrían utilizar para liberar al país del sometimiento al FMI.

Olmos Gaona comenzó su intervención denunciando la desigualdad de la que parten todos los acuerdos con el Fondo Monetario al definir que: “Cualquier responsabilidad la tiene el Estado, el Fondo no tiene ninguna.” Para luego argumentar: “¿Qué podría haber hecho la Argentina que este Gobierno claudicante y sometido no hizo? Ir a la corte y decir que el Fondo Monetario violó el artículo primero de su convenio constitutivo que le exigía pedirle al Gobierno garantías sobre el descomunal préstamo que le estaba otorgando. En segundo lugar el artículo quinto, cuando los objetivos del préstamo no han sido efectuados debe pedirle explicaciones, tampoco fue cumplido. El artículo sexto, al ver que los fondos se fugan, advertirle al Gobierno que termine con la fuga y sino inhabilitarlo para seguir recibiendo recursos. La primera operación fue por US$ 15.000 millones y se fueron simultáneamente US$ 18.000 millones. El Fondo no hizo ninguna de esas tres cosas”.

Teniendo en cuenta esas irregularidades el especialista informó que: “La convención de inmunidades y privilegios firmada en Nueva York en el año 1947, en su artículo 9, sección 32, establece que en caso de que exista un conflicto entre un Estado y el Fondo se puede recurrir a una opinión consultiva ante la corte de justicia de La Haya. Que si bien no es un litigio, ni una acción contenciosa, si es una opinión que el Fondo debe acatar porque está claramente establecido.” Y agregó que: “La comisión de derecho internacional de las Naciones Unidas, establece que estos actos por acción u omisión, son ilícitos y obligan a la institución a hacerse cargo y repararlos.”

Continuando, Olmos Gaona, se preguntó: “¿Por qué los gobiernos argentinos no han usado las normas que le da el derecho internacional? Sólo se han limitado a hacer lo de siempre: pagar, pagar o renegociar; con la complicidad del parlamento desde 1983 hasta hoy, excepto los diputados de la izquierda. Cuestionarla, impugnarla, utilizar recursos que nos da el derecho nacional o internacional, jamás, eso no pasa por su mente”.

“Si no pagamos, si no acordamos, va a venir una catástrofe. Y esto lo dicen desde Santoro del Frente de Todos, pasando por Milei, Espert, Lopéz Murphy que tienen una visión de que la soberanía de un país no sirve para nada y que debemos estar dependiendo de los Estados Unidos.” Dijo Olmos Gaona en respuesta a los discursos que estuvieron circulando en el Congreso y los grandes medios para imponer la idea de que pagar es la única alternativa.

Dando ejemplos de que en la realidad no sucede de esa manera y en relación al periodo entre el 2001 y el 2003 en que la Argentina estuvo en default, Olmos Gaona preguntó: “¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Alguna catástrofe, alguna amenaza?. Y luego agregó: “Cuando fui auditor de la deuda ecuatoriana y se suspendieron los pagos de la deuda, también decían que eso podía significar el fin de la economía de Ecuador y no fue así”.

En relación a la concesión de soberanía al Fondo señaló: “La revisión trimestral es un eufemismo, ya hay en el Banco Central un funcionario británico, (Ben) Kelmanson, que todos los días va a recibir la información del ministerio de Economía”. Y puso en cuestión: “¿Cómo es posible que un país que se dice soberano tenga que informar al Fondo cada 24 horas? Esto es absolutamente inconcebible”. Además fue contundente sobre la gravedad del problema: “12 años y medio de tutoría del Fondo, 2 años y medio para pagarle la deuda de Macri y una nueva deuda por 10 años más que no se va a poder pagar” sentenció.

Alejandro Olmos Gaona lleva décadas publicando libros y análisis sobre la deuda externa argentina y siendo parte de presentaciones en la Justicia para declararla ilegal. De esta forma, sigue el legado de su padre, Alejandro Olmos, quién logró un fallo definitivo en el año 2000 que dio por probados más de 470 ilícitos cometidos por los distintos gobiernos.

LID