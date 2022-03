“Efectos colaterales”.Crisis en Ucrania: caen bolsas europeas por el petróleo a U$S 140 y otros precios en alza

Al comienzo de la semana las bolsas de París, Frankfurt, Milán, Madrid, Londres y demás centros financieros de Europa registraron retrocesos que llegaron a superar el 4 % en los primeros minutos de operaciones.

7 de marzo

Según los primeros registros al comienzo de este lunes, casi todas las bolsas de los principales centros financieros de Europa tuvieron retrocesos superiores al 4 %. La causa fundamental se refiere a los efectos en la economía mundial de la crisis abierta en Ucrania a partir de la invasión del ejército ruso a las órdenes de Vladimir Putin. Especialmente la escalada del precio del petróleo, del gas y de varios metales importantes.

Las pérdidas de las principales bolsas se aceleraron en las primeras horas de operación de la semana, con ejemplos como los de Milán (6 %), Frankfurt (4,10 %), Madrid (4,01 %), París (4,04 %) y Londres (1,87 %).

La invasión rusa a Ucrania y la avanzada europea contra Moscú con fuertes sanciones económicas llevaron a que se registren máximos históricos en los precios del gas y de metales como el aluminio, el cobre y el paladio.

En el caso del petróleo, el precio del Brent del mar del Norte (que se toma como referencia en Europa y en países como Argentina), alcanzaba los U$S 140 por barril, avanzando lentamente a su máximo histórico de U$S 147,50 (alcanzado en 2008).

Este domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que en este contexto, tanto su gobierno como los de la Unión Europea no ven descabellada la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo ruso a sus países. Del otro lado del Atlántico, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen prefirió la cautela y no se pronunció sobre la posible prohibición de esas importaciones. Hay que recordar que Rusia provee alrededor del 40 % del gas que consumen los países de la UE.

Lo cierto es que la situación en Ucrania y los posicionamientos políticos de los gobiernos de los países imperialistas en esta crisis ya ha llevado a que el precio del gas europeo de referencia, el TTF holandés, se disparó hasta un nuevo récord de 345 euros por megavatio hora (MWh). Otro tanto sucede con metales que son producidos en Rusia, como el aluminio (que supera por primera vez la barrera de los U$S 4.000 la tonelada), el cobre (U$S 10.845 por tonelada) y el paladio (U$S 3.442,47 dólares por onza).

El efecto de la situación en Ucrania movió también el precio del oro (considerado un “activo de refugio” en todo el mundo), que superó los U$S 2.000 la onza este lunes por la mañana en Europa y otras regiones, su nivel más alto desde septiembre de 2020.

Así como las sanciones contra Moscú afectan en primer lugar a los trabajadores y al pueblo ruso, mucho más que a los empresarios y oligarcas que son parte del círculo de poder y ya están fugando sus activos a plazas seguras, el aumento de las meterias primas globales que van desde el combustible hasta el trigo, afectarán a las poblaciones de los países más pobres que verán aumentar la inflación y el costo de vida sobre la mayoría de los productos esenciales. Una situación que puede traer penuria, pero también bronca y levantamientos como ya se vieron varios a lo largo de la historia y cuyo último ejemplo fue la Primavera Árabe, combinando el odio a los regímenes autocráticos con la bronca por los elevados niveles de costo de vida, que se extendió por toda la región e impactó en el mundo.

LID