CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL: El único saqueo organizado es el de Macri, los gobernadores y el FMI

“Mi nombre es Patricia Ramírez. Yo soy la maestra de Ismael. Hoy tendría que haber dado clases y que él estuviera ahí, como todos los días. Pero no. Ahora estoy yendo a su velatorio. Esto no tendría que estar pasando, porque Ismael era un niño, un niño muy querido”.

6 de septiembre| |

Patricia publicó la carta en su Facebook cansada de ver fotos que intentaban mostrar a Ismael Ramírez como un delincuente. El nene de 13 años murió en la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña por un disparo en el tórax . Estaba con su mamá cerca del supermercado “El Impulso”. Otro niño de 14, José Canteros, llegó al hospital con perdigonazos en un ojo. El gobernador peronista Domingo Peppo, ordenó una represión para evitar un supuesto intento de saqueo al comercio.

La comunidad Qom de la región aseguró que no se trató de un intento de saqueo. “No querían darnos mercadería de nuestra tarjeta alimentaria por tema de precios. Luego fuimos a protestar y nos reprimieron violentamente”, sostiene un comunicado firmado por el “Pueblo Qom Sáenz Peña”.

Medios como Clarín dicen que el disparo no fue de un arma policial, porque a Ismael lo mató un arma casera. “La policía también lleva armas tumberas a las represiones”, denunció la legisladora porteña por el PTS-FIT , Myriam Bregman, en un debate televisivo. Hay una investigación, aseguró, pero lo que no se puede negar es que a Ismael lo mataron en un contexto en el que la gente reclamaba comida.

En relatos Laura vive en el barrio platense de Los Hornos. Tiene dos hijos y trabaja limpiando tres casas. Le pagan $100 la hora. “Soy mamá sola. Cuando podemos cenamos los tres y cuando no, los nenes solos. La mayoría de las veces almuerzan en lo de mis papás y yo algún sandwich o algo que quedó. Mi situación viene apretada hace rato. No cobro asignación porque el papá de los nenes trabaja en blanco, así que vivo de mis trabajos y de lo que me pasa él".

Una estudiante secundaria del Mariano Acosta contó que su mamá es docente y cobra muy poco. Hace unos días no cenaron y otro día comieron galletitas de agua porque era lo único que tenían.

Pamela vive carca de La Matanza. "A los nenes ya no les doy yogur, les compro menos galletitas. Ya no comemos carne, estamos a pollo, a fideos que también están caros. Me vino $9500 de gas y $1800 de luz".

Nahuel ya no puede ir en moto al trabajo por el costo de la nafta. Ahora va en tren, por lo que viaja diez horas más en la semana. Paga con su tiempo el costo del ajuste. Lucas trabaja en un almacén minorista y mayorista en Constitución. La gente compra mucho menos de todo. Solo subió la venta de anafes y calentadores eléctricos, por la cantidad de personas que tienen problemas con el gas.

En datos Según la consultora Kantar World Panel en lo que resta del año el consumo masivo caerá cerca de un 5 % en productos de la canasta básica como alimentos, bebidas, tocador y limpieza. Calcula que en julio la suba de la canasta básica interanual fue del 27 %. De acuerdo al índice de precios al consumidor del Indec, la variación de julio con respecto al mismo mes de 2017 a nivel nacional es de 31,2 %.

El diario La Nación publicó la opinión de un hombre de Kantar: “Por más que la demanda no responda las empresas tienen que cumplir su objetivo de ventas y lo que no se consigue por volumen se busca por facturación”, es decir subiendo precios. Y especulando. En estos días distribuidoras y supermercados comenzaron a retener mercadería en depósitos o a sacarla de las góndolas. Esperan que suba el dólar para remarcar.

Según un relevamiento realizado por La Nación Data en 600 comercios de la Ciudad de Buenos Aires, en los días que el dólar registró la mayor suba, el precio de algunos productos elementales subió el 7 % en promedio. El flan registró una suba del 6,5 %. El yogur bebible de litro pasó de $51,82 a $55,34, lo que representa un 6,8 %. La harina de primera marca por kilo subió un 4,7 %. El aumento de precios por la devaluación, según el estudio, no pasó del todo a la marcación final.

Otro dato surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA). Según 41 consultores que respondieron una encuesta entre el miércoles y viernes, la expectativa de inflación para fin de año su ubicó en 40,3 %.

No es golpismo, es hambre “Sáenz Peña es administrada por Gerardo Cipolini, intendente de extracción radical perteneciente a la Alianza Frente de Todos, que a nivel nacional responde a Cambiemos” publicó Clarín. En el mismo artículo, sugiere la lectura de una nota titulada “Patricia Bullrich denunció que hay ‘políticos importantes’ en redes de WhatsApp que promueven saqueos”. Párrafo seguido, detalla que “Cipolini ocupa el cargo desde 2007 y el próximo año cumplirá su tercer mandato en este importante municipio chaqueño. La provincia es conducida por el ingeniero Domingo Peppo, de origen justicialista”.

El discurso oficial intenta negar la miseria que se extiende, agitando el fantasma de los saqueadores desestabilizadores. No solo para intentar tapar el sol con la mano, sino para legitimar su respuesta a los sectores que salen a la calle: la represión. Este miércoles Macri, el jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta y la gobernadora María Eugenia Vidal, visitaron un centro de monitoreo en Villa Martelli. Estuvieron los responsables de las carteras de Seguridad de Nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires (Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Martín Ocampo, respectivamente).

Miseria anunciada Las políticas de Cambiemos para la "contención social" son una burla. Vidal entregó $5000 mensuales para mil comedores comunitarios. ¿qué compra un comedor con eso? También estableció una suba del 15 % del programa Más Vida. A partir de agosto (retroactivo a mayo), cada jefe de familia pasará de percibir $390 a $448, en tanto que cada hijo incrementará su ingreso de $273 a $314.

El Ministerio de Desarrollo Social también comunicó medidas. Sobre los $ 1684 que cobrarán los beneficiarios de la AUH en septiembre, se destinará $1200 adicionales por chico y $ 1500 en diciembre. Los planes sociales aumentarán a $ 5750 en septiembre y a $ 6000 en diciembre. Todo lo que anuncian es de una miseria absoluta, que será una miseria peor con el tiempo producto de la inflación.

¿Negociarán? Esta catástrofe social rebaja las condiciones de vida de las mayorías populares. Pero por otro lado están los que ganan. Las patronales del campo lloran por las retenciones. Sin embargo, Carrió explicó que el impuesto en pesos que anunció Dujovne se licuaría muy fácil con más devaluación. El agropower solo tiene que presionar sobre el dólar para que suceda. Entre los beneficiados, se encuentran además los grandes especuladores y fugadores, lo que se conoce como “la intermediación financiera”.

"El Frente de Izquierda es la única fuerza que plantea que este saqueo se puede parar con medidas de fondo, como el no pago de la deuda externa y la nacionalización del comercio exterior" señaló el diputado por el PTS-FIT, Nicolás del Caño. "El agujero de la economía nacional es la deuda y la fuga. No nos pueden decir que el famoso déficit es por culpa de los salarios de los docentes y los jubilados que viven por ’encima de sus posibilidades’. Hay que afectar las ganancias de los grandes empresarios, que a la crisis la paguen los que la generaron, no el pueblo trabajador con su vida y su salud" agregó.

Cambiemos sabe que buena parte del éxito de su plan de ajuste depende de la negociación del presupuesto 2019 con los gobernadores y los legisladores del peronismo en el Congreso. Como denunció Myriam Bregman, "la oposición se define en dos sectores: los que dicen que hay que esperar a 2019 y los que dicen que, ’si no se pudre mucho la situación social, vamos a negociar el presupuesto’".

Las centrales sindicales llaman a un paro para fin de mes sin movilización. Hay gente que no come hoy, mientras las direcciones de los sindicatos juegan para las elecciones de 2019. Cada día se hace más necesario un plan de lucha y un paro general activo, con la perspectiva de derrotar el ajuste de Cambiemos, los gobernadores y el FMI.