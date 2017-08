DESAPARICIÓN FORZADA Nora Cortiñas: “La ministra Bullrich debe renunciar por hipócrita, mentirosa y cruel”

“Acá no hay sorpresa. Durante los gobiernos constitucionales tenemos algunos miles de detenidos desaparecidos. Cada jueves en la Plaza de Mayo pedimos por los 30 mil y también por todos los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales”, dijo Cortiñas. Y agregó que “esa metodología infame sólo la pueden implementar fuerzas del Estado. Una desaparición no la hacen particulares, son agentes del Estado. Por eso responsabilizamos al Estado. En este caso desde Macri para abajo todos son responsables, porque les han dado carta blanca a los militares para actuar desde que asumieron. La Gendarmería no hace lo que le parece, al contrario, tiene órdenes de actuar. La ministra Patricia Bullrich siempre está atrás de estas represiones”.

Sobre la persecución sistemática a los pueblos originarios, Cortiñas dijo que “el maltrato a las comunidades aborígenes está a la orden del día. Hace unos días estuvimos en Formosa, visitando a un joven wichí que aunque fue sobreseído por la Justicia sigue detenido. Él está muy deteriorado pese a lo que dicen las autoridades penitenciarias que lo tienen detenido, dicen que está bien atendido pero está muy mal de salud y moralmente. Y acá estuvimos en enero, habíamos logrado que liberaran a los mapuches que habían sido detenidos. Pero esto es todo muy arbitrario y perverso”.

Por último Cortiñas reiteró la exigencia al Gobierno y al Poder Judicial para que “se muevan. El juez no actuó como tenía que actuar, miró para otro lado. Eso nos da la sospecha de que saben qué pasó con Santiago. Las Madres y todos los organismos le exigimos al Estado que suelten a Santiago, que lo larguen y hagan aparecer con vida cuanto antes. Y Patricia Bullrich, si tiene una pizca de dignidad, debe dar toda la información y renunciar”.