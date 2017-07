LIBERTADES DEMOCRÁTICAS: La CIDH ordenó la liberación inmediata de Milagro Sala

En la tarde de este viernes Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), encabezó una conferencia de prensa donde anunció “la buena noticia de informar que la presentación que hicimos con Amnistía Internacional y con Andes en febrero ha dado buen resultado”.

30 de julio

“En el día de la fecha la CIDH ha concedido la medida cautelar que habíamos solicitado”, dijo Verbitsky. Y remarcó que “la CIDH sostiene que el Estado argentino tiene la obligación (no es una sugerencia) de cumplir con la decisión del Grupo de Trabajo de la Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias que en octubre del año pasado determinó que esa dentención es arbitraria y que Milagro Sala debe ser inmediatamente liberada”.

Verbitsky agregó que desde la Cancillería argentina, con complicidad de algunas empresas periodísticas como Infobae y La Nación, se intenta explicar que la CIDH sólo recomendó que Sala sea beneficiada con la prisión domiciliaria o con una libertad vigilada con métodos electrónicos. “Para evitar las confusiones que algunos medios están realizando, leemos textualmente lo que dice la CIDH: la Comisión considera pertinente reiterar una vez más que, tal y como comunicó en su comunicado de prensa del 2 de diciembre de 2016, el Estado argentino de conformidad con sus obligaciones internacionales se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que determinó que la detención de Milagro Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata”, leyó el presidente del CELS.

En ese sentido agregó que “si la Comisión menciona alternativas a la prisión preventiva, como la libertad vigilada o la prisión domiciliaria es en función de las irregularidades que el Estado ha cometido y de la imposibilidad que tiene la Comisión para pronunciarse sobre cuestiones del debido proceso”

“Ésta es la primera medida cautelar a favor de la libertad de una persona privada de su libertad que la CIDH concede en toda su historia. No hay precedentes”, recordó Verbitsky.

Por su parte Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, dijo que “la Comisión deja claro la condición de mujer e indígena de Milagro Sala y deja claro que no es menor que en muchas de esas causas haya sido el propio gobernador Morales el que realizó las denuncias”.

Chillier agregó que “leyendo toda la resolución queda clarísimo que la concesión de la medida cautelar no deja margen al Estado para no cumplir con la medida”. Sobre todo porque “el Estado ratificó su compromiso y manifestó que trasladará esta recomendación a las autoridades de Jujuy. El Estado nacional es responsable de informar dentro de quince día de cómo se ha cumplido con la medida”

“Esperamos que el Estado nacional y el Estado provincial cumplan con esta decisión”, remarcó Chillier y confesó que desde el CELS no imaginan “una situación en la que no se cumpla con esta medida cautelar. Es un escenario que está fuera de lo normal. Eventualmente la CIDH puede elevar la medida, si no se cumple, a la Corte Interamericana y será el Estado nacional el que deba rendir cuentas ante ella”.