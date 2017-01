Nazis en Misiones

La crónica del periodista Daniel Villamea, del portal misionero Crónicas del Monte, empieza con una frase contundente: “Quien no está con nosotros es nuestro enemigo”. Así empieza la entrevista a un anónimo de 23 años de Oberá, Misiones, referente de un minúsculo grupo nazi, que se denomina “M” para preservar su identidad. Según el joven “la sociedad nos juzga sin conocernos”. He aquí el primer error, la sociedad ya los conoce, conoce como actúan y como destilan odio a todo a lo que no encaja con su doctrina Nazi.

27 de enero| |

Como si fuera un filtro que limpia las impurezas del agua, “M” en la entrevista cuenta que “nosotros nacemos para limpiar esta sociedad”. El filtro de agua sirve, “M” y sus amigos nazis no.

También cuenta quiénes son sus enemigos: villeros, comunistas, anarquistas, hippies (“todo lo que sea de izquierda”), gitanos, judíos, latinos y negros. Por otro lado subrayó su bronca por la “cantidad de travestis y prostitución que hay en Oberá”. Lo que resulta gracioso es que siendo de Misiones, una provincia ubicada entre dos hermosos países como Paraguay y Brasil, no se haya enterado que está viviendo en Latinoamérica, por ende, él también es lo que tanto odia: un “latino”. Sus otros odios ya fueron desestimados cuando la doctrina “lombrosiana” dejó de ser referente para medir la capacidad intelectual y criminalística en el mundo.

Las declaraciones en la entrevista escalan a tal punto que el mismísimo personaje de Diego Capusotto, Micky Vainilla, se sentiría un bebé de pecho:“Hitler está siempre, es nuestro referente”. Acto seguido, emulando a un referente más actual como Donald Trump, asegura que “los extranjeros se roban sus trabajos”.

Como todo neonazi niega el genocidio perpetrado por los nazis hacia la población judía y obviamente no está escindido de la religión. "M" es un ultracatólico, aunque según sostuvo, ellos “no van a la iglesia porque es un negocio”.

Ultraderecha rancia

No es de extrañar que estos grupos aparezcan en tiempos donde las sociedades se están polarizando. Así pasa en Francia con Le Pen, en Grecia con “Amanecer Dorado”, en Polonia o en Estados Unidos, donde un presidente como Donald Trump vomita racismo, machismo y xenofobia.

Pero esto no sucede solamente fuera de nuestras fronteras. Acá mismo se escucha a comunicadores de los medios masivos como Pamela David tiempo atrás, quien dijo que el presidente Macri tiene una familia “blanca, hermosa y pura”. Baby Etchecopar desde hace años destila veneno contra las clases populares. Por su parte, el conductor estrella de “Periodismo Para Todos” Jorge Lanata, se tiró por televisión contra los que emigran para tener una educación gratuita en la Argentina.

En el encuentro nacional de mujeres en Mar del Plata en el 2015 se vio a reconocidos neo-nazis de la zona custodiando a la iglesia mientras golpeaban a las mujeres en conjunto con la policía. Obviamente estos grupos marplatenses tienen el beneplácito del intendente Arroyo, que en su momento, según cuentan, tenía una estatuilla de Hitler en su escritorio.

Ante esto, también desde el Gobierno se lanzó una ofensiva contra los inmigrantes, poniendo como enemigo público número uno a toda persona proveniente de los países limítrofes, acusándolas del delito y el narcotráfico.

Pero esta lógica no solo surge del oficialismo de “Cambiemos”. Miguel Ángel Pichetto, jefe de los senadores del FpV, había expresado su malestar con la recepción de inmigrantes, tanto de los países limítrofes como de refugiados Sirios.

Antifascistas

Ante estas declaraciones que trascendieron, el Gobierno de Misiones se expresó a través de su vocero Julián Seniuk, quien argumentó que “no estamos hablando de hechos aislados, en los últimos años se han dado situaciones similares en otras ciudades de Misiones, como Jardín América y Montecarlo”. Asimismo dijo que “muchas veces las personas más jóvenes son más permeables a este tipo de ideologías”. El funcionario se mostró preocupado ya que “a nivel mundial la derecha más recalcitrante viene ganando espacios”.

Estas declaraciones del funcionario de Misiones tienen lugar en el marco de un recrudecimiento de la criminalización de la población inmigrante por parte del Gobierno nacional de Cambiemos. Hoy, la xenofobia, el racismo y la criminalización de los habitantes de los países limítrofes son política de Estado. Para esta política han colaborado todos los partidos políticos del régimen, como el FpV y el Frente Renovador.

Misiones, provincia ubicada en la triple frontera que une a Argentina con Brasil y Paraguay, es un punto clave donde el Gobierno se jugará a recrudecer el "control migratorio". En este enclave donde se refugian los neonazis que de a poco salen cada vez más envalentonados a la luz, la tarea de combatir este tipo de ideologías que concentran su odio a todo lo que les es diferente, depende de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes organizados contra la xenofobia.

Es importante demostrarle que sus ideas encuentran resistencia y repudio en millones de personas. Como decía una consigna de la Guerra Civil española: No pasarán.