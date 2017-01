PAMI: “jubilados ricos”, recortes y polémica

Mientras la mayoría de los funcionarios del gabinete y el mismo Presidente estaban de vacaciones en lujosos complejos, el 2017 arrancó con ajuste para los jubilados. El titular del PAMI, Carlos Regazzoni, anunció un “reajuste” en la cobertura que realiza la entidad en la compra de medicamentos.

10 de enero| |

Regazzoni anunció que revisará 200 mil casos de coberturas al 100 % para establecer (según el nuevo criterio) si estas personas “verdaderamente lo necesitan”. A partir del 26 de enero el organismo dejará de autorizar la cobertura total de medicamentos para aquellos afiliados que superen los $ 8.500 de haber jubilatorio, estén afiliados a una empresa de medicina prepaga o sean dueños de un auto de menos de diez años de antigüedad, posean más de un inmueble o cuenten con embarcaciones o aeronaves.

La excusa ajustadora

El motivo de esta “medida de transparencia”, según Regazzoni, es que detectaron en el cruce de información a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) que cincuenta de los beneficiarios son propietarios de aviones y dos mil de ellos cuentan con embarcaciones a su nombre. Es decir que a partir de estas supuestas 2.050 personas se verá afectado el beneficio que le garantiza la gratuidad de los medicamentos a 1,6 de los 5 millones de afiliados que hoy tiene el PAMI.

Para Regazzoni y los funcionarios del Cambiemos es lo mismo tener un barco o un avión que percibir $ 8.500 de jubilación, tener una prepaga o un auto modelo 2007. El titular del PAMI se excusó diciendo que “si la persona tiene un barco de lujo o un avión es inadmisible que cobre un subsidio social para tener medicamentos gratis. Ahora, si tiene una prepaga, más de una propiedad, cobra pensión y jubilación o tiene un auto con una antigüedad menor a diez años, será evaluada su situación”. Lo que no aclaró es cómo será evaluada precisamente esa situación. Más dudas se presentan si se mira la política de Cambiemos en su primer año de gobierno con despidos en el Estado, recortes en la educación y ajuste.

Eso sí, desde la entidad aseguraron que las personas que conviven con VIH, cáncer, son trasplantados o insulinodependientes, por ejemplo, seguirán teniendo la cobertura del 100 % en remedios, como si esto no fuese ya una obligación por parte del PAMI.

Los motivos de este ajuste según explican desde el Gobierno es la grave situación financiera que tiene la entidad, que viene arrastrándose de años anteriores. Este mal pasar económico del PAMI no le evitó a Regazzoni crear 351 cargos nuevos en 2016. Según se denunció desde el diario Página 12, gran parte de estos cargos tienen sueldos jerárquicos que llegan hasta los $ 161 mil mensuales. Es decir, sumó $ 27,6 millones mensuales a la masa salarial de la institución.

Resultan entonces, como mínimo, cínicas las afirmaciones del titular del PAMI, recalcando que con este “reajuste de criterios” se beneficiará a “los más vulnerables” que supuestamente no tienen lo que necesitan debido a que “jubilados millonarios” abusan de “privilegios”: “Esto es realmente la justicia social; no se puede dejar que los recursos no vayan a quien realmente los requiere”.

Críticas y denuncias

Luego de este anuncio crece día a día la preocupación en miles de jubilados y jubiladas que dependen la cobertura del PAMI para poder mantener su calidad de vida lo mejor posible a pesar de la magra jubilación que perciben.

El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino, criticó sobre todo el criterio excluyente de tener una cobertura de medicina prepaga: “Muchos jubilados ante la ineficiencia y abandono del PAMI durante años hacen el esfuerzo de tener alguna prepaga para poder hacerle frente a los gastos básicos. Establecer el grado de riqueza por si tiene o no una prepaga es incorrecto. Hay algunos que cobran la mínima y los hijos con mucho esfuerzo pagan una prepaga”.

El asesor económico del Frente Renovador, Aldo Pignanelli, calificó como “terrible” y una “vergüenza” la decisión del PAMI diciendo que “no puede ser una excusa” para acortar ese beneficio “decir que no es transparente el sistema”.

En diálogo con AM 750, el abogado especialista derecho de la previsión social y en derecho de las personas mayores, Christian D´Alessandro, explicó que “la restricción de los medicamentos gratuitos es una barbaridad. Es ilegítimo e ilegal, porque no estamos hablando de un beneficio que brinda el Estado, estamos hablando de un contrato que el trabajador en actividad tuvo con el PAMI y por el que aportó un 3 % durante treinta años de manera obligatoria y solidaria”. Y denunció: “Están considerando rico a un jubilado por tener un autito modelo 2007 o al que se pudo comprar una casita en Las Toninas con alguien que tiene aeronaves y barcos de lujo. Estos últimos, son sólo 51 personas y por eso se va a perjudicar a más de un millón y medio de jubilados. Las irregularidades en el Pami se van a terminar cuando el organismo pase a ser gobernado por los trabajadores y los jubilados en un directorio como dice la ley”.

A pesar de lo impopular de la medida, algunas personalidades la apoyaron a ser consultados sobre la misma.

La legisladora porteña y exdirectora del PAMI, Graciela Ocaña, defendió la medida de cambiemos argumentando que “el PAMI no debe dar cobertura a quien no la necesita. A los abusos hay que perseguirlos, el PAMI incluso debe ir y pedir a estas personas a las que no les correspondía el dinero, que se lo restituya”. Ocaña coincide con el Gobierno en considerar “ricos” a los jubilados que cobran $ 8.500 por mes. Y va por más: ¡pide que devuelvan el dinero!

Quizás quien más sorprendió en hablar favorablemente sobre esta medida es el exministro de Salud del kirchnerismo (2002-2007) Ginés González García. Para el exfuncionario, el beneficio de la medida está en que ya no se utilizará la cobertura del 100 % de los medicamentos para “abusar” del acceso gratuito a los mismos. “Muchos médicos recetan medicamentos que no se necesitan o para algún familiar”, dijo. Lejos de llamar la atención sobre el negocio de los laboratorios y de ciertos profesionales de la salud, la solución para el exministro es recortarle el beneficio a los jubilados.

Otra crisis que quieren que paguen los jubilados

En abril de 2016 el PAMI anunció un nuevo Plan de Medicamentos Sustentables donde se eliminaron 150 productos de una lista que antes se entregaban de forma gratuita. Estos productos pasaron a percibir descuentos del 50 % y el 80 %, dependiendo del caso. A esto se le sumó la falta de pago por parte de la entidad a farmacias que proveían los medicamentos. Al no saldarse esta deuda, se suspendió la cobertura del PAMI en las farmacias y millones de beneficiarios de todo el país se quedaran sin su medicación por varios días.

Este conflicto no terminó. Regazzoni debe renegociar el convenio que tiene el PAMI con laboratorios y farmacias que se pondrá en práctica a partir del 1º de febrero. De no haber acuerdo, peligra la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados. La deuda actual del Instituto con el sector es de $ 1.700 millones.

María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFa) declaró días atrás que “en estas condiciones, en 2017 no se van a dispensar medicamentos a PAMI, no creemos que se pueda sostener más esta situación”. Luego aclaró que “la prestación no la van a tener, no porque se trate de una medida de fuerza, sino porque el farmacéutico no va a poder comprar los medicamentos”.

A los únicos que verdaderamente va a perjudicar esta situación es a los jubilados y pensionados de todo el país. Ante la falta de pago para proveer de medicación a sus beneficiarios, Carlos Regazzoni quiere hacer creer que esta crisis se debe a los “jubilados ricos” que cobran $ 8.500 pesos o que justamente se vieron obligados a contratar una prepaga ante el mal funcionamiento del PAMI.