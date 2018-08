Taselli y Otero presos por el "cuadernazo": dos símbolos caros al kirchnerismo

Los empresarios Néstor Otero, concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro, y Sergio Taselli, ex titular de Yacimientos carboníferos de Río Turbio y Trenes Metropolitanos, fueron detenidos por orden del juez Claudio Bonadio. Los dos empresarios detenidos engrosarían las filas de los señalados en los cuadernazos del chófer Oscar Centeno, que a esta altura habría que denominar como fotocopiazo, a falta de los originales como prueba.

22 de agosto| |

Luego de que el juez Claudio Bonadio le rechazara el pedido de eximición de prisión, Otero decidió entregarse en la sede de la Policía Montada. En tanto, Taselli se presentó ante Bonadio espontáneamente, quedando detenido imputado como partícipe necesario de la asociación ilícita que digitaba Cristina Kirchner, según la acusación del fiscal Carlos Stornelli.

La detención de ambos empresarios es simbólica ya que se trata de figuras que han actuado en un sector sensible a la corrupción durante el kirchnerismo como ser el transporte público. El ex suboficial y chófer, Centeno, menciona en reiteradas oportunidades a Otero. Según las fotocopias Otero le habría entregado al ex viceministro de Planificación Federal Roberto Baratta 250 mil U$S y cargamentos de vinos y champagne. El concesionario de la estación Retiro le pagó al exsecretario de Trasporte, Ricardo Jaime (preso en Ezeiza), el alquiler del departamento donde vivía, una clara incompatibilidad, ya que se suponía que Jaime dirigía el organismo de control sobre la concesión de Otero.

Por su lado Sergio Taselli, vinculado a los Kirchner desde sus tiempos en Santa Cruz, está a las puertas de un juicio oral por "administración fraudulenta y estafa procesal en perjuicio del Estado Nacional en ocasión del vaciamiento del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio". Recordemos que Taselli fue el empresario responsable del saqueo a la empresa minera que terminó con el crimen social de 14 mineros muertos en 2004. Mientras los trabajadores acusaron a Taselli por vaciador, en aquel entonces el kirchnerismo decido protegerlo. El mismo empresario está procesado además por "administración infiel agravada en perjuicio del Estado" por la concesión de las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur, a través de Trenes Metropolitanos. También en aquella ocasión la política de vaciamiento de Taselli terminó con una tragedia luego de un accidente en el ferrocarril San Martín. En la causa de las fotocopias el actual detenido es mencionado como Gabriel Taselli, aportante a los supuestos fondos ilegales que se recaudaban.

Las coímas pagadas por Otero a Jaime y la evidente relación entre Taselli y el kirchnerismo, ofrecen a los armadores de la causa de los cuadernos un flanco débil para pegarle a la expresidenta y su camarilla de comisionistas. Esta claro que no se esta poniendo en el banquillo el sistema de corrupción inherente al régimen social capitalista, del cual el Grupo Macri es un hijo prodigo, sino que se esta, mediante la figura del arrepentido, liberando de culpa y cargo a los empresarios coimeadores y atacando a la oposición política.

Las fotocopias son en principio usadas como elemento distractivo de una realidad adversa al gobierno de la derecha, pero potencialmente peligrosa ya que se plantea el posible desafuero y proscripción de CFK, principal figura de la oposición en Argentina. Uno de los objetivos del show jurídico montado es el de avanzar en un proceso que tiene por finalidad condicionar la política argentina desde el poder judicial, borrando de un plumazo garantías individuales y derechos civiles y democráticos.