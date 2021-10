Foro del G20.Alberto Fernández sigue al Fondo rogando pero con el mazo pagando

El presidente Alberto Fernández habló hoy en un foro del G20, que encabezan los países más poderosos del mundo. "Urge repensar -y lo hacemos a través de esta iniciativa- una nueva arquitectura financiera internacional que brinde una respuesta multidimensional a estos problemas tan íntimamente relacionados", subrayó el Presidente y consideró que el "rol y el nuevo dinamismo que la realidad impone sobre los bancos de desarrollo será clave para la reconstrucción de la post pandemia".

20 de octubre

Así lo afirmó al hablar esta mañana, con un mensaje grabado, en el segmento de alto nivel de la Cumbre de Finanzas en Común 2021, previo al desarrollo de la Cumbre de Roma de fines de octubre.

En su mensaje de hoy, Fernández sostuvo que el debate "se entabla en momentos en que una triple crisis de pandemia, cambio climático y deuda golpea duramente a los países de renta media como Argentina". Entonces destacó la "necesidad" de un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media ante el "riesgo generalizado de crisis de deudas externas en los países en desarrollo".

"Por eso -planteó-, apoyamos la idea de impulsar un acuerdo multilateral inclusivo y sostenible, capaz de abordar de manera acabada las cuestiones referidas a la reestructuración de las deudas soberanas".

Desde que asumió, Fernández y su ministro Guzmán llevan adelante una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Si bien criticó el reiteradas oportunidades la deuda contraída por la gestión de Mauricio Macri, en gran medida utilizada para financiar su campaña de reelección y la fuga de capitales, Fernández ha comenzado a pagarla.

Desde su asunción hasta el mes de septiembre de este año, el Gobierno destinó más de U$S 10.080 millones a pagarle a organismos internacionales, como el FMI o el Club de París, y a otros Estados, como China, en concepto de capital e intereses por préstamos otorgados al país, según los datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC). De esa cifra, U$S 4.216 fueron para el Fondo y antes de que termine el 2021 entregarán U$S 2.300 millones más

Para tener dimensión de lo que implica ese dinero perdido, en este nota estimamos qué se podría haber conseguido de haberlo invertido en otro tipo de políticas. Con esos fondos se podrían haber construido más de 280.000 viviendas o entregado dos rondas de IFE de $50.000 a 9 millones de personas

Fernández insistió en su discurso sobre los riesgos que podría implicar una crisis de deuda: "enfrentamos" el "riesgo de una crisis generalizada de deudas externas en los países en desarrollo que se abate sobre el planeta".

El Presidente agradeció la "prórroga de la Iniciativa de Suspensión de Servicios de Deuda producida por el G20, si bien valiosa, es una medida provisoria que no resulta suficiente. No ataca de forma definitiva la impostergable necesidad de alivio y reestructuración de deudas insostenibles. Necesitamos en particular un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media, cuya falta supone un verdadero vacío dentro de la gobernanza financiera internacional", advirtió.

La único sostenible para las grandes mayorías es llevar adelante un desconocimiento soberano de la deuda y así destinar esos recursos a trabajo, educación, salarios, vivienda y educación. El resto es seguir rogando pero pagando con la plata del pueblo. (LID)