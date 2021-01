Glencore feliz: funcionario festeja dádiva al sector y oculta el cierre de El Aguilar

En vísperas de la navidad el Gobierno Nacional dispuso un nuevo regalo a las multinacionales mineras. A través de la comunicación A “7191” las compañías tendrán la posibilidad de comprar Letras Internas del Banco Central que estarán atadas a la cotización del dólar durante un plazo máximo de 180 días -con opción de renovación por igual tiempo- o de rescate a los 30 días por un monto equivalente a la liquidación de divisas correspondientes a las exportaciones que realicen.

8 de enero

Por ejemplo, si una minera exporta por 100 millones de dólares, podrá comprar Letras Internas del BCRA por ese monto, según la cotización del dólar en ese momento, y tendrá la posibilidad de resguardar el valor en dólares de esa suma de dinero dado que la letra estará atada al tipo de cambio. Si se produce una devaluación del peso, la minera no perderá un centavo respecto al dólar. La diferencia la pagará el BCRA, o sea, el Estado.

El secretario de Minería de Nación, Alberto Hensel, festejó esta resolución en el día de ayer tal como reflejó la agencia Telám, “Estas empresas se enfrentaban a restricciones temporales al mercado de cambios por lo que debían retraer o demorar la liquidación de las divisas de exportación «por considerar que no existía una referencia de reserva de valor de su producción», agregó el secretario al explicar la reciente normativa del BCRA.

O sea, para Hensel, no habría ninguna actitud especulativa por parte de las mineras, es más, lo primordial para él es la defensa de los negocios mineros, que tengan incluso garantías del Estado para no perder frente a una devaluación. Todo lo contrario a lo que sucede con los trabajadores, jubilados y pequeños ahorristas que frente a las devaluaciones ven derrumbarse sus ingresos y condiciones de vida.

Al menos, otros funcionarios como Matías Kulfas quien encabezó la presentación de la “Mesa del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino” para los próximos 30 años, tratan de embellecer los favores a estos pulpos mineros, a los del agronegocio o Vaca Muerta, aduciendo que hoy son los únicos que pueden generar los dólares que el gobierno necesita para hacer frente al pago de la deuda. Sin embargo, vale recordar, son los mismos actores que encabezan, año tras año, la denominada “fuga” de capitales, o sea, los dólares que ingresan por sus exportaciones los retiran del sistema financiero por medio del atesoramiento.

Pero en materia de entrega a las multinacionales mineras hay más. El propio secretario Hensel habló del futuro de negocios, "más allá del enorme potencial que caracteriza a Argentina en el sector de la minería y que podría captar importantes inversiones, existen 16 establecimientos mineros en plena operación, produciendo, exportando y generando divisas".

Ni una palabra del cierre de minera Aguilar ordenado por el grupo Glencore el 16 de noviembre pasado, el cual dejaría en la calle a 700 familias que habitan en la Puna jujeña. En 53 días de este anuncio ninguna autoridad del gobierno nacional opinó sobre el tema, parece que las buenas noticias son para las mineras, y las malas para los trabajadores. En el caso del Gobierno de Jujuy, el propio Gerardo Morales, sostuvo en Canal 7 que a lo sumo buscaría otro inversor, mientras tanto no hay ninguna garantía de que no se transforme la localidad de El Aguilar en un pueblo fantasma. Esto no es sustentable. (LID) Por Gastón Remy /Economista, docente en la Facultad Cs. Económicas UNJu.