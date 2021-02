SALTA: Sáenz ordena reforma constitucional a medida de la casta política salteña

El gobernador de la provincia de Salta convocó a sesiones extraordinarias para que la Legislatura trate el proyecto de ley que presentó en abril de 2020 que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial. Mientras se estima que más del 65 % de los niños y niñas caerán en la pobreza, el debate para la reforma ya se estipula que será acotado a determinados temas que no darán respuesta a las grandes necesidades del pueblo trabajador y las comunidades originarias.

8 de febrero

Hoy ingresaría el decreto a la Legislatura y ambas cámaras decidirán fecha de sesión. El proyecto presentado por el ejecutivo propone cambiar la duración de mandatos de cargos ejecutivos y legislativos, inamovilidad de los jueces de Corte, extensión de los mandatos de los concejales, entre otros. Para conformar la Convención Constituyente proponen que sus miembros sean elegidos en la próxima elección provincial prevista para el 4 de julio.

Al respecto Daniela Planes referente del PTS- FITu expreso: “es escandaloso que el temario sea a medida de la casta política de la provincia y sus privilegios, desde el gobierno provincial se plantea esta reforma como “una mejora institucional sustancial”, una demagogia, ya que no se discutirán las dietas de privilegio que tienen los legisladores, jueces, fiscales, el gobernador y sus ministros. Todos ellos seguirán cobrando cientos de miles de pesos, mientras que el salario promedio está a la baja y siguen las paritarias congeladas. Nada dice la dramática situación de las comunidades originarias, niños y niñas que mueren por desnutrición y ahora por COVID muertes evitables. Ni los despidos de los “esenciales” de enfermeros y enfermeras del Hospital San Bernardo, en medio de una pandemia. Va a contramano del reclamo de las y los docentes que votaron en asamblea no iniciar si el gobierno no cumple con las medidas de seguridad y cuidado”.

Y la docente agregó: “la Legislatura y Sáenz nuevamente se quedaran en silencio ante la situación de crisis económica y sanitaria, recordemos que en plena pandemia abril del 2020 el gobernador designo a 3 nuevos jueces. Una casta de jueces que responden a los intereses de los ricos, de las patronales y sus instituciones como la Iglesia Católica. En Salta tenemos una justicia del régimen, racista, capitalista y patriarcal. Fueron elegidos por el gobernador tanto María Alejandra Gauffin, Adriana María Rodríguez y Horacio Aguilar este último es un garante de la impunidad y fue el defensor del empresario azucarero Pedro Blaquier en la causa que lo vincula con los apagones de Ledesma.”

Desde el Frente de Izquierda proponemos la elección directa de los jueces por voto universal, la revocabilidad en los cargos y que los juicios sean por jurados populares. Que todo juez y funcionario judicial gane como un trabajador promedio, que se eliminen las jubilaciones de privilegio y terminar con los cargos vitalicios. A contra mano del planteo de la reforma de Sáenz que busca otorgar la inamovilidad a los jueces de la Corte. (LID)